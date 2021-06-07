كأس أوروبا: بوسكتس قائد اسبانيا يغادر المعسكر التدريبي لإصابته بفيروس كورونا

سيرجي سوبينسكي ا ف ب/ارشيف

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مدريد (أ ف ب)

غادر قائد منتخب اسبانيا سيرجيو بوسكتس المعسكر التدريبي لمنتخب بلاده استعدادًا لكأس أوروبا 2020، قبل خمسة ايام على انطلاق النهائيات القارية، وفق ما أعلن اتحاد بلاده للعبة.

وذكر البيان ان نتيجة لاعب برشلونة (32 عامًا) جاءت ايجابية في وقت سابق الاحد في حين كانت نتائج جميع اللاعبين الآخرين سلبية، مشيرًا الى ان اولئك الذين كانوا على احتكاك معه "سيبقون في العزل" كإجراء احترازي.

وسييبقى بوسكتس في الحجر لستة ايام وفقًا لبروتوكولات الاتحاد الاوروبي لكرة القدم (ويفا) والحكومة الاسبانية.

وسيكمل اللاعبون التمارين فرديًا في فقاعة صحية ضمن الاستعدادات للبطولة التي تنطلق الجمعة.

تخوض "لا روخا" مباراتها الاولى ضد السويد الاثنين ويملك المدرب لويس إنريكي حتى السبت كي يجري تغييرات على التشكيلة قبل المباراة في إشبيلية.

وتابع البيان "سيتم تقييم الإجراءات الرياضية المناسبة وفقًا لحالة قائد المنتخب الوطني".

وأفادت صحيفة "أس" المحلية ان الادارة تخشى ان يكون بوسكتس قد نقل العدوى الى زملائه.

خاض بوسكتس الذي استلم شارة القيادة بعد استبعاد سيرخيو راموس من التشكيلة، أكثر من 120 مباراة دولية مع منتخب اسبانيا وتوج معه بلقبي كأس أوروبا 2012 وكأس العالم 2010.

وفاز مع برشلونة بلقب الدوري الاسباني ثماني مرات ودوري ابطال اوروبا في ثلاث مناسبات اضافة الى القاب أخرى.

© 2021 AFP