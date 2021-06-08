أولمبياد طوكيو: تعقب تحركات الصحافيين الاجانب عبر "جي بي أس"

كازوهيرو توغي ا ف ب/ارشيف

ستكون القيود صارمة على تحركات الرياضيين الذين سيخضعون يوميًا لفحوصات الكشف عن كوفيد-19.

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طوكيو (أ ف ب)

سيتم تعقّب حركة الصحافيين الأجانب الذين سيغطون دورة الالعاب الاولمبية في طوكيو التي تنطلق في 23 تموز/يوليو المقبل، عن طريق نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي أس)، على أن تُسحب التصاريح منهم في حال مخالفة القواعد، وفق ما أعلنت رئيسة اللجنة المنظمة الثلاثاء.

ويحاول منظمو الأولمبياد المؤجل من العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا، طمأنة الجمهور المتخوّف، بأن بإمكانهم إقامة الحدث الضخم بأمان بموجب قواعد صارمة ضد الوباء.

على الصحافيين الاجانب الذين سيتوجهون الى اليابان والبالغ عددهم زهاء ستة آلاف، أن يقدموا قائمة مفصلة بالمناطق التي سيزورونها في أول أسبوعين لهم في اليابان، مثل المنشآت الرياضية والفنادق.

واعتبرت سيكو هاشيموتو رئيسة اللجنة المنظمة أن استخدام تقنية التتبع سيُمكّن المسؤولين من التأكد أن الصحافيين يتنقّلون في الاماكن التي صرّحوا عنها.

وقالت قبل اجتماع اللجنة التنفيذية لطوكيو 2020 "للتأكد من عدم ذهاب الأشخاص إلى أماكن أخرى غير الأماكن التي تم تسجيلهم للذهاب إليها، سنستخدم نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي أس) لتعقّب تحركاتهم بصرامة".

وأضافت انه سيتعيّن على الصحافيين البقاء في فنادق محددة بدلاً من المساكن الخاصة، مشيرة الى انه سيتم تخفيض عدد الفنادق من 350 إلى حوالي 150، في محاولة المنظمين لحصر تحركاتهم تحت إشراف دقيق.

كما ستكون القيود صارمة على تحركات الرياضيين الذين سيخضعون يوميًا لفحوصات الكشف عن كوفيد-19.

من المتوقع أن يتخذ المنظمون قرارًا بشأن حضور الجماهير المحلية من عدمه في وقت لاحق من الشهر الحالي، بعد أن سبق أن منعوا الحضور من الخارج.

تُعتبر الحالة الوبائية في اليابان أفضل من العديد من البلدان الاخرى، ولكن حملة التلقيح تسير ببطء حيث تلقت نسبة 3,5 في المئة من المقيمين الجرعتين.

أظهرت استطلاعات مؤخرًا ان الغالبية الساحقة من المستجوبين تعارض إقامة الالعاب، مؤيدة الإلغاء الكامل أو التأجيل رغم أن هذه النسبة انخفضت في استطلاع أجرته صحيفة يوميوري شيمبون اليومية الاثنين وأظهر أن 50 في المئة من المستجوبين يرغبون في استضافة بلادهم العرس العالمي.

كرر المنظمون ان تأجيلا ثانيًا ليس خيارًا، فيما قالت هاشيموتو الاسبوع الفائت إن فقط كارثة تمنع الوفود من القدوم الى الالعاب، قد تؤدي الى إلغاء الدورة.

© 2021 AFP