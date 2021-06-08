إرجاء الاستفتاء الدستوري في هايتي إلى أجل غير مسمّى

فاليري بايرسويل ا ف ب/AFP

تظاهرة في بور او برنس في 28 اذار/مارس 2021.

إعلان اقرأ المزيد

بور او برنس (أ ف ب)

أعلنت السلطات في هايتي ليل الإثنين أنّ الاستفتاء الدستوري الذي كان مقرّراً إجراؤه في 27 حزيران/يونيو الجاري والذي دعت المعارضة إلى مقاطعته أرجئ إلى أجل غير مسمّى بسبب الأزمة الصحية الناجمة عن جائحة كوفيد-19.

وقال "المجلس الانتخابي المؤقّت" في بيان إنّ "هذا القرار أملته الصعوبات التي يواجهها المجلس في جمع طاقم الموظفين وتدريبهم على إجراء الاقتراع".

ولم يحدّد المجلس الموعد المقبل للاستفتاء، مكتفياً بالقول إنّه سيفعل ذلك "بعد توصيات السلطات الصحّية والآراء التقنيّة لكوادر المؤسّسة الانتخابية".

ومنذ 24 أيار/مايو تسري في جميع أنحاء هايتي حالة طوارئ صحّية للحدّ من تفشّي الإصابات بكورونا بعد تسجيل إصابات بمتحوّري ألفا وغامّا (رُصد المتحوّر ألفا للمرة الأولى في بريطانيا في كانون الأول/ديسمبر 2020 والمتحوّر غامّا في البرازيل في كانون الثاني/يناير 2021).

وحتّى قبل هذه الموجة الوبائية الجديدة، كانت هناك شكوك حول إمكانية تنظيم هذا الاستفتاء الذي يريد الرئيس إجراؤه وترفضه المعارضة.

وتطعن المعارضة وعدد كبير من منظّمات المجتمع المدني بشرعية الرئيس جوفينيل مويز، الذي يحكم البلاد منذ كانون الثاني/يناير 2020 بمراسيم رئاسية.

وإجراء الاستفتاء موضوع خلافي حتى داخل المعسكر الرئاسي نفسه لأنّه يتعارض وأحكام الدستور الحالي المعمول به منذ 1987.

© 2021 AFP