ارتفاع حصيلة حادث القطار في باكستان الى 63 قتيلا

آصف حسن ا ف ب/AFP

عمال في موقع حادث القطار في داهاركي في إقليم السند الباكستاني في 7 حزيران/يونيو 2021.

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داهاركي (باكستان) (أ ف ب)

أعلن مسؤولون في خطوط السكك الحديد الباكستانية الثلاثاء ان 63 شخصا على الأقل قتلوا في حادث القطار في منطقة نائية في إقليم السند بجنوب باكستان الإثنين.

وأصدروا لائحتين بالقتلى بينهم 12 لم تحدد هوياتهم قضوا في الحادث الذي وقع في وقت مبكر الإثنين حين خرج قطار عن سكته واصطدم بقطار آخر قادم من الاتجاه المعاكس.

الحصيلة السابقة كانت تشير الى 43 قتيلا.

وكان متحدث باسم السكك الحديد الباكستانية قال لوكالة فرانس الإثنين إن فرق الإسعاف تنشط في الموقع لاخراج عدد غير معروف من الركاب العالقين في حطام قطار "ملت إكسبرس" قرب داهاركي في إقليم السند.

خرج القطار القادم من كراتشي عن مساره فجر الاثنين قرب مدينة داهاركي قبل أن يصطدم بقطار آخر قادم في الاتجاه المعاكس، بحسب المتحدث.

وكان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان أعرب عن "صدمته". وأكد في حسابه الرسمي على تويتر الاثنين "أمرت بإجراء تحقيق كامل يتعلق بالافتقار إلى السلامة في السكك الحديدية".

تتكرر حوادث القطارات في باكستان إذ تعود شبكة السكك الحديد الواسعة والقطارات إلى حقبة الاستعمار البريطاني. كما تعاني الشبكة الممتدة على آلاف الكيلومترات من الإهمال منذ عقود بسبب الفساد وسوء الإدارة ونقص الاستثمار في هذا القطاع.

في عام 1990، أدى تصادم قطارين في إقليم السند إلى مقتل أكثر من 300 شخص وإصابة 700 آخرين بالقرب من بلدة سوكور عندما اصطدمت قافلة مزدحمة مكونة من 16 عربة بقطار شحن.

في تشرين الأول/أكتوبر 2019، لقي 75 شخصًا على الأقل مصرعهم في حريق نشب بقطارهم المتجه من كراتشي إلى روالبندي.

© 2021 AFP