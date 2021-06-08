البرلمان الإسرائيلي يصوت الأحد على منح الثقة لحكومة من دون نتانياهو

- القائمة العربية الموحدة/اف ب

صورة وزعتها الحركة الإسلامية الجنوبية لزعيم هذا الحزب العربي الاسرائيلي منصور عباس (يمين) وهو يوقع الاتفاق على ائتلاف حكومي مع يئير لبيد (يسار) ونفتالي بينيت (وسط) في رامات غان بالقرب من تل ابيب في 02 حزيران/يونيو 2021

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القدس (أ ف ب)

يصوّت البرلمان الإسرائيلي الأحد على منح الثقة للحكومة الجديدة، في المرحلة الأخيرة قبل تنصيب ائتلاف يخلف حكومة بنيامين نتانياهو، على ما أعلن رئيس الكنيست ياريف ليفين الثلاثاء.

وقال ليفين في بيان إن "النقاش والتصويت على الحكومة الجديدة سيجريان الأحد في 13 حزيران/يونيو 2021 خلال جلسة خاصة للبرلمان".

وشكل رئيس حزب يش عتيد يائير لبيد في اللحظة الأخيرة هذا الائتلاف الحكومي بالتحالف مع سبعة أحزاب، اثنان من اليسار واثنان من الوسط وثلاثة من اليمين بينها حزب يمينا القومي المتطرف وحزب عربي هو الحركة الإسلامية الجنوبية.

ورحب لبيد في تغريدة بإعلان ليفين مشيرا إلى أن "حكومة الوحدة سائرة لخدمة مصالح مواطني دولة إسرائيل".

سينهي حصول لبيد على الضوء الأخضر من البرلمان، أزمة سياسية مستمرة منذ أكثر من سنتين في إسرائيل حيث لم تفض أربع انتخابات حتى الآن إلى تشكيل حكومة مستقرة

© 2021 AFP