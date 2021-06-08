الدوري الأميركي للمحترفين: دورانت يقود نتس لفوزه الثاني تواليا على باكس

إلسا غيتي/غيتي عبر ا ف ب

نجم بروكلين نتس كيفن دورانت (إلى اليسار) وزميله نيكولاس كلاكستون في صراع على الكرة مع بوبي بارتيس من ميلووكي باكس خلال المباراة الثانية من الدور نصف النهائي للأدوار الإقصائية للمنطقة الشرقية، في 7 حزيران/يونيو 2021

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لوس انجليس (أ ف ب)

سجل كيفن دورانت 32 نقطة ومرر 6 كرات حاسمة ليقود فريقه بروكلين نتس إلى تحقيق أكبر فوز له في تاريخه في الأدوار الإقصائية "بلاي أوف" أمام ميلووكي باكس 125-86 الإثنين، في المباراة الثانية من سلسلة مواجهات الدور نصف النهائي للمنطقة الشرقية في الدوري الأميركي للمحترفين بكرة السلة، ليتقدم نتس 2-صفر.

ووصل تقدم أصحاب الأرض إلى 49 نقطة في بعض الفترات، لينتهي اللقاء بفارق 39 نقطة أمام 15700 متفرج احتشدوا في ملعب "باركليز سنتر أرينا" وشاهدوا أكبر فوز لنتس في "بلاي أوف" مع أكبر فارق منذ أن تغلب على غولدن ستايت ووريورز في الدوري المنتظم بفارق 41 نقطة بنتيجة 129-88 في شباط/فبراير 2020.

وتألق في صفوف الفائز كايري إرفينغ مع 22 نقطة، منها 4 رميات ثلاثية، وجو هاريس وبروس براون جونيور مع 13 نقطة لكل منهما.

قال دورانت الذي سجل 30 نقطة وأكثر للمرة الرابعة في "بلاي أوف" "ما زال أمامنا طريق طويل"، مضيفاً "عندما نلعب بقوة معاً، تحصل الاشياء الجميلة".

وافتقد نتس لجهود جيمس هاردن بسبب إصابة في أوتار الركبة تعرض لها في الدقيقة الاولى من المباراة الأولى الّتي فاز فيها على أرضه أمام باكس 115-107.

ولاحقت لعنة الإصابات نجوم نتس فقلصت أدوار الثلاثي دورانت وإرفينغ وهاردن مع بعضهم البعض على أرض الملعب، حيث لم يخوضوا سوى 8 مباريات معاً في الدوري المنتظم.

ونجح نتس في الحد من النجاعة الهجومية لنجم باكس اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو الذي اكتفى بـ 18 نقطة، رغم تحقيقه لـ "تريبل-دابل" مع 11 متابعة و10 تمريرات حاسمة، إلا أن انجازه لم يحل دون تأخر فريقه 2-صفر في الأدوار الإقصائية للموسم الثاني توالياً.

وأضاف كريس ميدلتون 17 نقطة وزميله جرو هوليداي 13، فيما سجل بروك لوبيز وبرين فوربس 10 نقاط لكل منهما.

وافتقد باكس لعنصر النجاح في الرميات الثلاثية في مباراتيه الأولين حيث فشل لاعبوه في 43 رمية من أصل 57.

© 2021 AFP