الصين تعتزم تلقيح الأطفال اعتبارا من سن ثلاث سنوات

وانغ تشاو ا ف ب/ارشيف

موظف في مصنع جديد أقامته شركة "سينوفاك" الصينية لإنتاج لقاح ضد كوفيد-19، خلال جولة على المنشأة في 24 أيلول/سبتمبر 2020 في بكين

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بكين (أ ف ب)

تستعد الصين لتلقيح الأطفال اعتبارا من سن ثلاث سنوات ضد فيروس كورونا، على ما أعلن مختبر للأدوية الثلاثاء، ما سيجعل منها أول دولة في العالم تحصن الأطفال.

وقامت الصين حيث ظهر وباء كوفيد-19 لأول مرة في أواخر 2019، بتوزيع حوالى 800 مليون جرعة من اللقاحات حتى الآن على بالغين في الثامنة عشرة وما فوق حصرا.

وأعلن متحدث باسم مختبر سينوفاك الذي ينتج واحدا من اللقاحات الثلاثة المعتمدة في الوقت الحاضر في الصين، لوكالة فرانس برس أنه سيكون بالإمكان استخدام لقاحه "كورونافاك" الذي يتطلب جرعتين لتلقيح الأطفال.

وقال لوكالة فرانس برس "تمت المصادقة في الأيام الأخيرة على لقاح سينوفاك لأعمار تتراوح بين ثلاث سنوات و17 سنة".

ولم يوضح متى سيبدأ تلقيح الأطفال، مشيرا إلى أن مسألة تحديد الجدول الزمني تعود لوزارة الصحة.

وقال إن المختبر أنهى تجاربه السريرية على الأطفال والفتيان على أن تصدر النتائج في مجلة "ذي لانسيت" البريطانية المتخصصة.

وإلى سينوفاك، صادقت الصين حاليا على استخدام لقاحي مختبري سينوفارم بجرعتين وكانسينو بيولوجيكس بجرعة واحدة للبالغين.

كما باشر المختبران تجارب سريرية على القاصرين. وأفاد مسؤول في وزارة الصحة تشينغ تشونغوي الأحد أن هناك عشرين لقاحا صينيا حاليا في مرحلة التجارب السريرية.

وصادقت منظمة الصحة العالمية على لقاحي سينوفاك وسينوفارم للبالغين، ويجري استخدامهما في عدد من الدول.

من جهة أخرى، صادق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة على استخدام لقاح فايزر/بايونتيك للفتيان اعتبارا من سن الثانية عشرة.

© 2021 AFP