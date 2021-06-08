رولان غاروس: زفيريف في نصف النهائي للمرة الأولى وبافليوتشنكوفا تتخلص من عقدتها

الالماني الكسندر زفيريف خلال مباراته والاسباني اليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا في الدور ربع النهائي لبطولة فرنسا المفتوحة في كرة المضرب، باريس في 8 حزيران/يونيو 2021

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باريس (أ ف ب)

بلغ الألماني ألكسندر زفيريف المصنف سادساً الدور نصف النهائي لبطولة فرنسا المفتوحة في كرة المضرب للمرة الأولى في مسيرته، على غرار الروسية أناستازيا بافليوتشنكوفا التي تخلصت من عقدة ربع النهائي التي لازمتها في البطولات الكبرى.

ولم يجد زفيريف (24 عاماً) صعوبة تذكر في حجز بطاقته الى نصف النهائي للمرة الأولى في رولان غاروس والثالثة في الغراند سلام (أفضل نتيجة له وصوله الى نهائي فلاشينغ ميدوز العام الماضي حين خسر أمام النمسوي دومينيك تيم)، بفوزه على الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا 6-4 و6-1 و6-1.

وأفاد زفيريف على أكمل وجه من خبرته في مواجهة الإسباني الذي خسر جميع مواجهاته الثلاث حتى الآن مع الألماني، لينهي مغامرة ابن الـ22 عاماً الذي لم يسبق له أن ذهب أبعد من الدور الرابع في الغراند سلام (مرة واحدة سابقاً في فلاشينغ ميدوز العام الماضي حين انتهى مشواره على يد زفيريف بالذات).

وحسم زفيريف اللقاء من دون عناء بعدما كسر إرسال منافسه الإسباني تسع مرات، منهياً المواجهة في غضون ساعة و36 دقيقة فقط.

ويلتقي الألماني في دور الأربعة مع الفائز من المواجهة القوية المنتظرة لاحقاً بين الروسي دانييل مدفيديف الثاني واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الخامس.

- بافليوتشنكوفا تتخلص من عقدتها -

وعند السيدات، تخلصت بافليوتشنكوفا المصنفة 31 من عقدتها مع الدور ربع النهائي في الغراند سلام وبلغت نصف النهائي حيث ستتواجه مع السلوفينية تامارا زيدانشيك التي واصلت مفاجآتها الثلاثاء في ثانية بطولات الغراند سلام للموسم.

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وبعدما توقف مشوارها عند ربع النهائي ست مرات في الغراند سلام، إحداها في رولان غاروس عام 2011، نجحت الروسية البالغة 29 عاماً في الوصول الى نصف النهائي للمرة الأولى من أصل 52 مشاركة، بانهاء مشوار الكازاخستانية إيلينا ريباكينا الحادية والعشرين بالفوز عليها بصعوبة بالغة 6-7 (2-7) و6-2 و9-7.

وعلقت الروسية على تأهلها الى نصف النهائي، قائلة "هناك الكثير من المشاعر، أنا سعيدة جداً جداً. إنها المرة الأولى لي في نصف النهائي. كانت مباراة رائعة"، مضيفة "كنت متوترة جداً هذا الصباح، لاسيما إني كنت سأواجه إيلينا. الأمر صعب على الصعيد الذهني".

وبعد إقصائها الروسية إيلينا فيسنينا في الدور الثالث والوقوف بين الأسطورة الأميركية سيرينا وليامس وحلم الوصول الى الرقم القياسي المطلق لعدد الألقاب الكبرى في عصري الهواة والاحتراف (24) والفوز بلقبها الأول في الغراند سلام منذ 2017 باقصاء ابن الـ39 عاماً من الدور الرابع، كانت ريباكينا تمني النفس الإفادة على أكمل وجه من وصولها الى ربع نهائي إحدى البطولات الكبرى للمرة الأولى في مسيرتها الشابة.

وبدت ابنة الـ21 عاماً الثلاثاء قادرة على حسم مواجهتها الأولى على الإطلاق مع بافليوتشنكوفا بفوزها بالمجموعة الأولى بشوط فاصل بعدما كانت متقدمة 4-1 قبل أن تسمح لمنافستها بالعودة.

لكن الكازخستانية المولودة في موسكو والتي دافعت عن ألوان روسيا من 2013 حتى 2018، خسرت المجموعة الثانية من دون مقاومة لتحتكم اللاعبتان الى مجموعة ثالثة حاسمة اعتقدت أنها حققت الفارق فيها حين انتزعت الشوط الخامس على إرسال منافستها.

وردت بافليوتشنكوفا سريعاً في الشوط التالي لتدرك التعادل 3-3، ثم تمسكت كل لاعبة بارسالها حتى الشوط السادس عشر حين انتزعته الروسية على إرسال منافستها، منهية المجموعة 9-7 والمباراة في ساعتين و33 دقيقة.

- زيدانشيك تواصل مفاجآتها -

وفي المباراة الثانية، واصلت المصنفة 85 عالميًا زيدانشيك مفاجآتها بفوزها على الاسبانية باولا بادوسا الخامسة والثلاثين في مباراة ماراتونية 7-5، 4-6، 8-6.

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وكانت زيدانشيك أصبحت اول سلوفينية تبلغ الدور ربع النهائي في بطولة كبرى، بعد ان فشلت في تجاوز الدور الثاني في مشاركاتها السابقة في بطولات الغراند سلام.

وقالت السلوفينية (23 عامًا) بعد ساعتين و26 دقيقة على ارض الملعب "أنا سعيدة جدًا لاني بلغت نصف النهائي. كنت اعرف ان المباراة ستكون معركة صعبة...كنتُ متقدمة 7-5 و4-2 ومن ثم عادت، عانيت قليلا ولكن في المجموعة الثالثة بدأت استعيد مستواي ولعبت جيدًا".

وتلتقي زيدانشيك تاليًا مع بافليوتشنكوفا في أول مواجهة على الإطلاق بين اللاعبتين.

ومن اصل ثماني لاعبات في ربع نهائي رولان غاروس هذا العام، لم يسبق لست منهنّ ان بلغن هذا الدور في بطولة غراند سلام، بينهنّ بادوسا وريباكينا اللتين كانت افضل نتيجة لهما الدور الرابع العام الماضي في باريس ايضًا، والدور الثالث لأستراليا المفتوحة في 2020 توالياً.

وعوّضت زيدانشيك تأخرها 3-صفر في المجموعة الاولى لتكسبها 7-5، ومن ثم انقذت ثلاث فرص لكسر الارسال في المجموعة الحاسمة عندما كانت النتيجة 6-6، علمًا انه ما من شوط كسر تعادل في المجموعة الثالثة لدى السيدات في فئة الفردي في رولان غاروس.

وكانت زيدانشيك بدأت مشوارها الحالي في رولان غاروس بمفاجأة بعدما أقصت الكندية بيانكا أندرييسكو المصنفة سابعة عالميًا وبطلة فلاشينغ ميدوز 2019.

وقبل إقصائها أندرييسكو من الدور الأول، لم يسبق لزيدانشيك أن فازت على إحدى لاعبات نادي العشر الأوليات في تصنيف رابطة المحترفات.

© 2021 AFP