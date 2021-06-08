رولان غاروس: زيدانشيك تواصل مفاجآتها وتبلغ نصف النهائي

لم يسبق للسلوفينية تامارا زيدانشيك ان ذهبت ابعد من الدور الثاني في بطولة كبرى، قبل ان تبلغ نصف نهائي رولان غروس 2021

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باريس (أ ف ب)

واصلت المصنفة 85 عالميًا السلوفينية تامارا زيدانشيك مفاجآتها بعدما بلغت الثلاثاء الدور نصف النهائي من بطولة فرنسا المفتوحة لكرة المضرب، ثانية البطولات الاربع الكبرى، بفوزها على الاسبانية باولا بادوسا الخامسة والثلاثين في مباراة ماراتونية 7-5، 4-6، 8-6.

وكانت زيدانشيك أصبحت اول سلوفينية تبلغ الدور ربع النهائي في بطولة كبرى، بعد ان فشلت في تجاوز الدور الثاني في مشاركاتها السابقة في بطولات الغراند سلام.

وقالت السلوفينية (23 عامًا) بعد ساعتين و26 دقيقة على ارض الملعب "أنا سعيدة جدًا لاني بلغت نصف النهائي. كنت اعرف ان المباراة ستكون معركة صعبة...كنتُ متقدمة 7-5 و4-2 ومن ثم عادت، عانيت قليلا ولكن في المجموعة الثالثة بدأت استعيد مستواي ولعبت جيدًا".

وتلتقي زيدانشيك تاليًا مع الكازاخستانية ايلينا ريباكينا (22) او الروسية اناستازيا بافليوتشنكوفا (32).

ومن اصل ثماني لاعبات في ربع نهائي رولان غاروس هذا العام، لم يسبق لست منهنّ ان بلغن هذا الدور في بطولة غراند سلام، بينهنّ بادوسا التي كانت افضل نتيجة لها الدور الرابع العام الماضي في باريس ايضًا، وهي اللاعبة التي حققت اكبر عدد من الانتصارات على الملاعب الترابية هذا الموسم (17).

عوّضت السلوفينية تأخرها 3-صفر في المجموعة الاولى لتكسبها 7-5، ومن ثم انقذت ثلاث فرص لكسر الارسال في المجموعة الحاسمة عندما كانت النتيجة 6-6، علمًا انه ما من شوط كسر تعادل في المجموعة الثالثة لدى السيدات في فئة الفردي في رولان غاروس.

وكانت زيدانشيك بدأت مشوارها الحالي في رولان غاروس بمفاجأة بعدما أقصت الكندية بيانكا أندرييسكو المصنفة سابعة عالميًا وبطلة فلاشينغ ميدوز 2019.

وقبل إقصائها أندرييسكو من الدور الأول، لم يسبق لزيدانشيك أن فازت على إحدى لاعبات نادي العشر الأوليات في تصنيف رابطة المحترفات.

© 2021 AFP