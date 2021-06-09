بطولة إيطاليا: ماوريتسيو ساري مدربا جديدا للاتسيو

ماركوبرتوريلو ا ف ب

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روما (أ ف ب)

اعلن نادي لاتسيو الإيطالي الاربعاء تعاقده رسميا مع المدرب ماوريتسيو ساري للاشراف على تدريب فريق كرة القدم خلفا لسيموني اينزاغي الذي انتقل للاشراف على إنتر بطل الدوري المحلي.

وقال لاتسيو في تغريدة على تويتر إن "ماوريتسيو ساري هو المدرب الجديد".

ولم يشرف ساري (62 عاما) على أي فريق منذ اقالته من منصبه مدربا ليوفنتوس في اب/اغسطس عام 2020 بعد موسم واحد على رأس الجهاز الفني، اثر خروج فريقه المبكر من دوري ابطال اوروبا امام ليون الفرنسي في دور ال16، علما بأنه قاد فريق السيدة العجوز لاحراز اللقب المحلي في الموسم ذاته، والى نهائي كأس إيطاليا الذي خسره امام فريقه السابق نابولي بركلات الترجيح.

وأشرف ساري على فرق عدة مغمورة في ايطاليا في بداية مسيرته التدريبية الى ان برز في صفوف نابولي في الفترة من 2015 ال 2018 من خلال الكرة الهجومية التي قدمها فريقه لينتقل بعدها للاشراف على تشلسي الإنكليزي فقاده الى احراز الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) عام 2019، محرزا باكورة ألقابه في مسيرته التدريبية.

© 2021 AFP