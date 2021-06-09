جهاديون خطفوا في الموزمبيق العام الماضي 51 طفلاً غالبيتهم فتيات (منظمة)

ألفريدو زونيغا ا ف ب/ا ف ب

امرأة وابنها هربا من مدينة بالما في شمال شرق الموزمبيق يجلسان في ملعب في مدينة بيمبا في 2 نيسان/ابريل 2021.

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جوهانسبرغ (أ ف ب)

أعلنت منظمة "سايف ذي تشيلدرن" (أنقذوا الأطفال) الأربعاء أنّ ما لا يقلّ عن 51 طفلاً، غالبيتهم العظمى فتيات، اختطفوا في شمال شرق الموزمبيق العام الماضي على أيدي الجماعات الجهادية التي تروّع هذه المنطقة منذ ثلاث سنوات.

وقالت المنظمة غير الحكومية في تقرير إنّ "اختطاف الأطفال أصبح تكتيكاً جديداً تعتمده بصورة منتظمة تثير القلق جماعات مسلّحة متورّطة في النزاع"، مشيرة إلى أنّ هذا العدد لا يعكس سوى الحالات المبلّغ عنها.

وأضافت أنّ تقريرها يستند إلى بيانات جمعتها بين كانون الثاني/يناير 2020 وكانون الثاني/يناير 2021 منظمة "أكليد" غير الحكومية الأميركية المتخصّصة بجمع بيانات حول النزاعات.

ومنذ ثلاث سنوات تشهد مقاطعة كابو ديلغادو (شمال شرق) الحدودية مع تنزانيا والتي تقطنها أكثرية مسلمة هجمات متزايدة تشنّها جماعات جهادية يطلق عليها اسم "الشباب".

ويرتكب هؤلاء الجهاديون فظائع من شتّى الأنواع، من نهب القرى وإحراقها وقطع رؤوس الرجال وسبي النساء وخطف الأطفال لتجنيدهم في القتال أو لاستعبادهم جنسياً، ولا سيّما الفتيات.

وفي تقريرها قالت "سايف ذي تشيلدرن" إنّه في نهاية آذار/مارس فرّت أسرة لديها أربعة أطفال من بالما بعدما شنّ الجهاديون هجوماً واسع النطاق على المدينة الواقعة في أقصى شمال البلاد، ممّا أدّى إلى مقتل العشرات.

ونقل التقرير عن الأمّ البالغة من العمر 42 عاماً قولها إنّه أثناء فرار الأسرة اعترض مسلّحون طريقها ووضعوا الفتيات جانباً و"حبسوهن في منازل مختلفة، ثم احتجزونا في منزل آخر"، مشيرة إلى أنّ الجهاديين "عادوا لاحقاً وأخذوا الفتيات اللواتي كانوا مهتمّين بهنّ".

وأضافت أنّها وزوجها البالغ من العمر 51 عاماً تمكّنا لاحقاً من الفرار مع ثلاثة من أطفالهما الأربعة، أمّا ابنتهما الكبرى البالغة من العمر 14 عاماً فلم يرَها أحد مذّاك.

وفي تقريرها أكّدت المنظّمة الخيرية أنّه "قبل 2020، لم يكن هناك أي أثر لعمليات قتل أو خطف متعمّدة لأطفال" في هذه المنطقة، مشيرة إلى أنّه ليس هناك إحصاء يسمح بتحديد عدد الأطفال الذين تمكّنوا من الفرار من خاطفيهم وأولئك الذين ما زالوا في قبضتهم.

وأسفرت أعمال العنف الجهادية في الموزمبيق عن مقتل 2800 شخص وأجبرت 700 ألف آخرين على الفرار، بمن فيهم 364 ألف قاصر، وفقاً لمنظمات غير حكومية والأمم المتّحدة.

© 2021 AFP