قرار أوروبي الشهر المقبل بشأن إجازة لقاح موديرنا للمراهقين

انجيلا فايس ا ف ب/ارشيف

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لاهاي (أ ف ب)

أعلنت الوكالة الأوروبية للأدوية الثلاثاء أنّها ستُصدر اعتباراً من شهر تمّوز/يوليو المقبل قرارها بشأن طلب قدّمته شركة موديرنا الأميركية للسماح بتحصين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاماً بواسطة لقاحها المضادّ لفيروس كورونا.

وقالت الوكالة إنّها ستجري "عملية تقييم مسرَّعة" لطلب الترخيص المشروط الذي قدّمته الشركة الدوائية الأميركية الإثنين.

وأضافت أنّ "الوكالة الأوروبية للأدوية ستعلن عن نتيجة التقييم، التي يفترض أن تصدر في تمّوز/يوليو، ما لم تكن هناك حاجة إلى معلومات إضافية".

ولفتت الوكالة الأوروبية إلى أنّها ستقيّم البيانات المتعلّقة بلقاح موديرنا، الذي أجاز الاتحاد الأوروبي في كانون الثاني/يناير استخدامه لتحصين البالغين، بناءً على نتائج تجربة سريرية كبيرة أجريت على مراهقين.

وحالياً هناك لقاح واحد أجازت الوكالة استخدامه لتحصين المراهقين في الاتّحاد الأوروبي، هو لقاح فايزر/بايونتيك وقد حصل على هذا الترخيص في أيار/مايو.

© 2021 AFP