أبوظبي تشدد قواعد الدخول للمتاجر وأماكن الترفيه

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ابوظبي (أ ف ب)

اعتمدت العاصمة الإماراتية أبوظبي إجراءات جديدة مشدّدة مرتبطة بفيروس كورونا، تسمح للمطعمين وأصحاب الفحوصات السلبية وحدهم بالدخول إلى المراكز التجارية ومتاجر المواد الغذائية والمطاعم وغيرها.

واعتمدت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا "استخدام تطبيق الحصن للمرور الأخضر ضمن التدابير الوقائية لضمان الدخول الآمن"، حسبما أعلن المكتب الاعلامي للإمارة مساء الأربعاء.

وسيبدأ تطبيق القرار في 15 حزيران/يونيو، وهو يشمل المراكز والمحلات التجارية، والصالات الرياضية، والفنادق، والشواطئ والحدائق العامة، والشواطئ الخاصة وأحواض السباحة، والمراكز الترفيهية ودور السينما والمتاحف، والمطاعم والمقاهي.

وسيظهر اللون الأخضر في التطبيق في حال كان صاحب الهاتف مطعّما بجرعتين من أحد اللقاحات، لكن يتوجّب على الشخص كذلك إجراء فحص لفيروس كورونا بنتيجة سلبية ليحافظ على اللون الأخضر لمدة 30 يوما، ثم يعيد الفحص بعد ذلك كل شهر.

كما أنّ اللون الأخضر سيبرز في التطبيق لمن لم يتلقوا اللقاح، لكن لمدة ثلاثة أيام فقط من تاريخ إجراء فحص لفيروس كورونا نتيجته سلبية، أي أنه سيتوجب على هؤلاء إجراء فحص جديد كل ثلاثة أيام للتردد على المراكز المذكورة في القرار.

وسجّلت الإمارات أكثر من 589 ألف حالة إصابة بالفيروس، بما في ذلك 1710 وفاة.

وكانت الإمارات حذّرت في نيسان/ابريل من أنّ غير المطعّمين سيواجهون قيودًا على حركتهم. وفي أيار/مايو، قالت إمارة دبي إنها ستسمح للسكان بحضور الأحداث الرياضية والحفلات الموسيقية إذا كانوا مطعّمين.

وتفرض الإمارات التي تدير أحد أسرع حملات التطعيم في العالم، قواعد صارمة بشأن وضع الأقنعة والتباعد الاجتماعي، ولكن بخلاف ذلك فإنّ الحياة في دبي وأبوظبي تسير بشكل طبيعي.

© 2021 AFP