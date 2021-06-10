الدوري الأميركي للمحترفين: صنز يكتسح ناغتس ويتقدم 2-صفر

لاعب صنز كاميرون باين يعترض على عدم احتساب خطأ على ناغتس في المباراة التي خسرها الأخير 123-98 في الدوري الأميركي للمحترفين بكرة السلة

إعلان اقرأ المزيد

لوس انجليس (أ ف ب)

سجّل كريس بول 17 نقطة ولعب 15 تمريرة حاسمة الأربعاء ليقود فينكس صنز إلى فوز ساحق 123-98 على دنفر ناغتس ويتقدم 2-صفر، في سلسلة مواجهات نصف نهائي الأدوار الإقصائية (بلاي أوف) للمنطقة الغربية في الدوري الأميركي للمحترفين بكرة السلة.

وكان المخضرم بول العنصر الأساسي في الانتصار الكبير لصنز، إذ قام بالتقاط خمس مرتدات وأنهى المباراة من دون أي خطأ.

وسجل كل لاعب أساسي لصنز أكثر من عشر نقاط، ولم يعط فريق فينيكس أي فرصة لناغتس للاحتفال بلاعبه الصربي نيكولا يوكيتش الذي اختير الثلاثاء أفضل لاعب لموسم 2020-2021.

وسجل ديفين بوكر 18 نقطة لفينيكس، فيما أضاف دي أندري أيتون الذي راقب يوكيتش طوال المباراة، 15 نقطة و10 متابعات.

وأنهى الصربي المباراة برصيد 24 نقطة و13 مرتدة وست تمريرات حاسمة، وغادر في الربع الأخير مع فرض فينيكس لسيطرة كاملة.

وقال بول "لقد كان مرة أخرى جهداً جماعياً. كنا نعلم مدى أهمية هذه المباراة"، مشيراً إلى أن صنز لم يرغب في التوجه إلى دنفر لخوض المباراة الثالثة يوم الجمعة مع تعادل في السلسلة.

وأضاف "أردنا فقط الحفاظ على ميزة اللعب على أرضنا وتحقيق الفوز".

وتقدم صنز في الشوط الأول 52-42، ثم عزز هذا التقدم إلى 60-43 بفضل ثلاثيتين لجاي كراودر.

ووصل فينيكس إلى الربع الأخير متقدماً 86-67، ووسع الفارق إلى 31 نقطة مع خروج يوكيتش وآرون غوردون.

وتلقى كل من غوردون وكراودر أخطاء فنية تدخل قوي في الربع الثالث، لكن ذلك لم يؤثر على اندفاعة صنز.

وبدا واضحاً افتقاد ناغتس للكندي جمال موراي الغائب بسبب تمزق في أربطة الركبة، ولم يتلق يوكيتش الدعم اللازم من زملائه الذين سيطر عليهم التوتر.

أخطأ دنفر ثماني من أول 10 تسديدات له، وبدأت الأمور تتدهور مذاك الحين.

لعب مايكل بورتر الذي أصيب في ظهره في المباراة الأولى، 27 دقيقة وسجل 11 نقطة. أما ويل بارتون الذي غاب عن الملاعب منذ نيسان/أبريل بسبب مشكلة في أوتار الركبة، فدخل بديلاً في الربع الأول وسجل 10 نقاط في 16 دقيقة.

لكن مدرب ناغتس مايكل مالون لم يقدم أي أعذار عندما وصف المباراة بأنها "محرجة".

وقال مالون بعد خسارة ناغتس بأكبر فارق هذا الموسم "رأيت فريقاً أراد أن يكون حاضراً، ولعب بهدف وإلحاح، وفريقاً آخر لم يرغب الحضور ولعب من دون أي استعجال، ولهذا السبب خسرنا".

وأضاف "لدينا الكثير من اللاعبين الذين لعبوا بشكل سيئ للغاية الليلة. وقد سمحنا لتأثير عدم تسجيل تسديدة بالتأثير في الطرف الآخر. كان هذا مجرد أداء محرج".

© 2021 AFP