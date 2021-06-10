رولان غاروس: بافليوتشنكوفا الى اول نهائي غراند سلام بعد 52 محاولة

كريستوف أرشامبو ا ف ب

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باريس (أ ف ب)

بلغت الروسية أناستازيا بافليوتشنكوفا المصنفة 32 عالميًا نهائي بطولة كبرى في كرة المضرب للمرة الاولى في مسيرتها بعد 52 محاولة، إثر فوزها في نصف نهائي بطولة فرنسا المفتوحة على مفاجأة البطولة السلوفينية تامارا زيدانشيك 7-5، 6-3 الخميس.

وكانت بافليوتشنكوفا (29 عامًا) تخلصت من عقدة ربع النهائي التي لازمتها ست مرات في البطولات الكبرى، إحداها في رولان غاروس عام 2011، وعبرت الى المربع الاخير للمرة الاولى من أصل 52 مشاركة، وأصبحت اول لاعبة تشارك اكثر من 50 مرة في البطولات الكبرى وتفشل في بلوغ النهائي، محطمة الرقم القياسي للايطالية روبرتا فينتشي (44 محاولة) وصيفة بطولة الولايات المتحدة المفتوحة عام 2015.

وقالت الروسية إثر هذا الانجاز بعد 14 عامًا من اول مشاركة لها في بطولة غراند سلام "كرة المضرب رياضة ذهنية تتطلب حضورًا ذهنيًا...بعض الاحيان تكون افضل وفي اوقات الاخر يمكنك ان تُهزم، عليك ان تكون في حالة تركيز دائمًا".

وتابعت الروسية بعد فوزها في اول مواجهة جمعتها مع السلوفينية "حاولت ان اركز على كل نقطة وكل كرة...كان هناك شد عصبي وتعب ولكني تمكنت من الفوز".

وتلتقي بافليوتشنكوفا في المباراة النهائية اليونانية ماريا ساكاري التي اقصت حاملة اللقب البولندية ايغا شفيونتيك او التشيكية باربورا كرايتشيكوفا.

وعن النهائي قالت المصنفة اولى سابقًا في فئة الناشئات ووصيفة رولان غاروس للبنات عام 2006 "اريد ان استمتع بهذا الفوز وهذا النهائي الاول في رولان غاروس. اريد ان افكر بطريقة ادائي ونفسي وكيف سألعب النهائي".

أما زيدانشيك (23 عامًا) فخرجت من البطولة مرفوعة الرأس ببلوغها نصف النهائي، بعد ان فشلت في تجاوز الدور الثاني في مشاركاتها السابقة في بطولات الغراند سلام.

وكانت زيدانشيك بدأت مشوارها الحالي في رولان غاروس بمفاجأة بعدما أقصت الكندية بيانكا أندرييسكو المصنفة سابعة عالميًا وبطلة فلاشينغ ميدوز 2019.

وقبل إقصائها أندرييسكو من الدور الأول، لم يسبق لزيدانشيك أن فازت على إحدى لاعبات نادي العشر الأوليات في تصنيف رابطة المحترفات.

© 2021 AFP