فوجيموري تطلب إلغاء 200 ألف صوت في الانتخابات الرئاسية في البيرو

مرشحة اليمين الشعبوي للانتخابات الرئاسية في البيرو كيكو فوجيموري تحيي مؤيدين لها في سان خوان دي لوريغانشو في 6 حزيران/يونيو في ليما

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ليما (أ ف ب)

أعلنت كيكو فوجيموري، مرشّحة اليمين الشعبوي في الانتخابات الرئاسية في البيرو، مساء الأربعاء أنّها طلبت من المحكمة الانتخابية إلغاء 200 ألف صوت في الانتخابات التي جرت الأحد ويتصدّرها منافسها اليساري المتشدّد بيدرو كاستيو بفارق 74 ألف صوت عنها.

وقالت فوجيموري خلال مؤتمر صحافي في العاصمة ليما إنّها طلبت من المحكمة الانتخابية إلغاء نتائج الاقتراع في 802 مكتب اقتراع أي ما يعادل حوالى 200 ألف صوت.

وأظهرت النتائج الرسمية شبه النهائية بعد فرز 99% من الأصوات مساء الأربعاء أنّ كاستيو يتصدّر الانتخابات بحصوله على 50.2% من الأصوات، في حين حصلت فوجيموري على 49.7% من الأصوات، أي أنّ الفارق بين المرشحين هو نصف نقطة مئوية أو ما يعادل 74 ألف صوت.

وكانت فوجيموري قالت الثلاثاء إنّ هناك "سلسلة مخالفات" و"مؤشّرات على حصول تزوير"، في حين أعلن كاستيو الأربعاء أنّ النتيجة تؤكّد فوزه في الانتخابات.

© 2021 AFP