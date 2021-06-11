البحرية التونسية تنقذ أكثر من خمسين مهاجرا جنوب البلاد

مهاجرون افارقة تم انقاذهم من الجيش التونسي خلال محاولة عبورهم المتوسط في جنوب البلاد في 11 حزيران/يونيو 2021

إعلان اقرأ المزيد

بن قردان (تونس) (أ ف ب)

أنقذت البحرية التونسية الجمعة 54 مهاجرا قبالة السواحل الجنوبية للبلاد بعدما انطلقوا من ليبيا في اتجاه السواحل الأوروبية.

وقالت وزارة الدفاع التونسية في بيان إن قوات الجيش البحرية أنقذت "صباح اليوم 54 مهاجرا غير شرعي من عدّة جنسيات افريقية".

وتراوح أعمار المهاجرين بين 15 و40 عاما وبينهم ثلاث نساء، كانوا على متن قارب على وشك الغرق قبالة سواحل مدينة بن قردان (جنوب) وعلى بعد حوالى 14 كلم داخل المياه الإقليمية التونسية، وفقا لوزارة الدفاع.

وأفاد المهاجرون أنهم أبحروا من السواحل الليبية ليل الخميس-الجمعة في اتجاه السواحل الأوروبية.

ولا يزال المهاجرون في ميناء بن قردان في انتظار نقلهم الى أحد مراكز الايواء، حسب مراسل فرانس برس.

وينقذ خفر السواحل والبحرية التونسية أسبوعيا قوارب مهاجرين تنطلق من ليبيا ويتم ايواؤهم في مراكز بدأت تشهد اكتظاظا بالاضافة الى وجوب اخضاع الوافدين الجدد في كل مرة لحجر صحيّ بسبب انتشار الوباء.

وتزايد عدد محاولات الهجرة انطلاقا من ليبيا منذ مطلع 2021، بنسبة 73 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي خصوصا بسبب "تدهور" أوضاع الأجانب في ليبيا، بحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون الاجئين.

وفي 18 أيار/مايو فُقد أكثر من خمسين شخصًا وتمّ إنقاذ أكثر من ثلاثين إثر غرق مركب أبحر من السواحل الليبية.

وحسب الأمم المتحدة، تم احصاء أكثر من 21 ألف وفاة لمهاجرين ولاجئين منذ العام 2014 في البحر الأبيض المتوسط.

© 2021 AFP