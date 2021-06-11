الولايات المتحدة "قلقة للغاية" من الظروف التي تسبق الانتخابات في اثيوبيا

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واشنطن (أ ف ب)

أعربت الولايات المتحدة الجمعة عن قلقها حيال الظروف التي تسبق الانتخابات الإثيوبية، قائلة إن العنف العرقي واحتجاز شخصيات معارضة يتوقع أن يثير الشكوك بشأن مصداقيتها.

وتنظم ثاني أكبر دولة افريقية من حيث عدد السكان انتخابات عامة في 21 حزيران/يونيو، يسعى خلالها رئيس الوزراء آبيي أحمد الذي جاء الى السلطة عام 2018 متعهدا بالانفصال عن الماضي الاستبدادي للحصول على ولاية جديدة.

لكن سمعة حامل نوبل للسلام تلطخت بعد شنه حملة عسكرية في منطقة تيغراي، حيث حذرت الأمم المتحدة الجمعة من أن عشرات آلاف الأطفال فيها يواجهون خطر الموت جوعا.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس في بيان إن "الولايات المتحدة قلقة للغاية حيال البيئة التي ستجرى في ظلها هذه الانتخابات".

واضاف أن "احتجاز سياسيين معارضين ومضايقة وسائل الإعلام المستقلة والأنشطة الحزبية من قبل حكومات محلية وإقليمية والعديد من النزاعات العرقية والطائفية في جميع أنحاء اثيوبيا، كلها تشكل عقبات أمام عملية انتخابية حرة ونزيهة وما إذا كان الاثيوبيون سيعتبرونها ذات مصداقية".

ولفت الى أن "استبعاد قطاعات كبيرة من الناخبين من هذه المنافسة بسبب قضايا أمنية والنزوح الداخلي أمر مثير للقلق بشكل خاص".

وأعربت الولايات المتحدة الحليفة التاريخية لاثيوبيا عن نفاد صبرها من آبيي وطريقة تعامله مع النزاع العسكري في تيغراي الذي بدأ في تشرين الثاني/نوفمبر انتقاما لهجمات ضد الجيش الاثيوبي اتهمت الحكومة الحزب الحاكم المحلي في المنطقة بشنها.

وتُنظم الانتخابات الإثيوبية بعد ارجائها مرتين بسبب وباء كوفيد-19 ومخاوف لوجستية.

© 2021 AFP