حاكم تكساس يسعى لاستئناف بناء الجدار الحدودي مع المكسيك

Montinique Monroe غيتي/اف ب

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واشنطن (أ ف ب)

أعلن حاكم ولاية تكساس الجمهوري غريغ آبوت انه سيكشف الاسبوع المقبل عن خطط لاستئناف بناء الجدار عند الحدود مع المكسيك.

وقال آبوت انه يريد استكمال العمل الذي بدأه الرئيس السابق دونالد ترامب وتوقف منذ اليوم الأول لتولي الرئيس جو بايدن الرئاسة.

ولم يقدم آبوت تفاصيل عن خططه المتعلقة بمشروع الجدار، كما ان هناك شكوكا حول امكانية تنفيذه في تكساس، خاصة وان جزءا من الأراضي الحدودية تملكها الحكومة الفدرالية وأخرى تعود لاشخاص.

وقال الحاكم ايضا خلال مؤتمر صحافي الخميس انه سيتقدم باجراءات لتعزيز موارد الشرطة لاعتقال الاشخاص الذي يعبرون الحدود بطريقة غير قانونية.

وكان ترامب قد أثار الغضب خلال حملته الانتخابية عام 2016 عندما وصف المهاجرين من المكسيك ب"المجرمين" و"مهربي المخدرات" وتعهد ببناء جدار عند الحدود الجنوبية للبلاد.

وأشادت المكسيك بقرار بايدن وقف بناء الجدار الحدودي.

وفي كانون الثاني/يناير الماضي قام ترامب بزيارة تكساس قبيل انتهاء ولايته للاحتفال بانتهاء بناء 44 ميلا من الجدار، مطلقا شعار "الوعود التي قطعت نفذت".

لكن في الواقع لم تكن الأعمال التي نفذتها ادارة ترامب سوى تحسينات وتعزيزات لأسوار وعوائق قائمة فعليا قبل وصوله الى السلطة وتغطي ثلث الحدود بين المكسيك والولايات المتحدة.

ووصل احتجاز المهاجرين عند الحدود الأميركية مع المكسيك الى أعلى مستوياته منذ 15 عاما في آذار/مارس، واتهم منتقدون بايدن بالتقليل من أهمية هذا الوضع.

© 2021 AFP