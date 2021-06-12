الافراج عن ناشطة مؤيدة للديموقراطية في هونغ كونغ في ذكرى اندلاع الاحتجاجات

أيزال لورنس ا ف ب

الناشطة أغنيس تشاو (وسط) تسير بين حشود المراسلين بعد خروجها من السجن في هونغ كونغ في 12 حزيران/يونيو 2021

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هونغ كونغ (أ ف ب)

وصفت الناشطة المؤيدة للديموقراطية في هونغ كونغ أغنيس تشاو السجن بأنه "عذاب" عقب الإفراج عنها السبت المصادف الذكرى الثانية للاحتجاجات الحاشدة في المدينة حيث تنتشر الشرطة فيما التظاهرات محظورة.

ووُضع ألفا عنصر من الشرطة في حالة تأهب بعد انتشار دعوات على وسائل التواصل الاجتماعي تحث الناس على إحياء ذكرى التظاهرات المنادية بالديموقراطية.

وأبقت السلطات على قرار حظر التجمعات المرتبط بالحد من فيروس كورونا، رغم تسجيل المدينة ثلاث إصابات محلية فقط بالفيروس الشهر الماضي.

وتفرض بكين قانونا للأمن القومي في المدينة، يجرّم الكثير من أشكال المعارضة فيما أوقف معظم قادة الحركة المنادية بالديموقراطية أو سُجنوا أو فروا إلى الخارج.

وأفرج صباح السبت عن تشاو التي تعتبر من أبرز شخصيات المعارضة.

وكانت وسائل الإعلام في انتظار تشاو (24 عاما) لدى خروجها، لكن الناشطة لم تدل بأي تصريحات لدى مغادرتها.

وكانت ترتدي قميصا قطنيا كتبت عليه عبارة "أنتم تقومون بعمل رائع".

وتنتمي تشاو إلى جيل من النشطاء الذين اكتسبوا خبرة في السياسة وهم لا يزالون مراهقين، وباتوا مصدر إلهام للمستائين من تزايد سطوة بكين.

وأمضت سبعة أشهر خلف القضبان لدورها في تظاهرة العام 2019 أمام مقر شرطة المدينة. وحكم على زميليها الناشطين الشابين جوشوا وونغ وإيفان لام في القضية نفسها.

ويأتي إطلاق سراح تشاو في وقت حساس.

فقبل عامين في 12 حزيران/يونيو، احتشد آلاف المتظاهرين في محيط المجلس التشريعي في المدينة سعيا لوقف المصادقة على مشروع قانون كان من شأنه السماح بتسليم مطلوبين إلى السلطة القضائية في بر الصين الرئيسي.

واستخدمت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاط لتفريق الحشود الكبيرة.

وفاقمت مَشاهد المواجهات الغضب الشعبي وأججت ما بات حراكا مطالبا بالديموقراطية الكاملة يشهد أعمال عنف متزايدة، استمر سبعة أشهر متتالية.

ونزلت أعداد كبيرة من المتظاهرين إلى الشارع أسبوعا بعد أسبوع في أخطر تحد لحكم الصين منذ إعادة هونغ كونغ إليها في 1997.

ورفض قادة بكين الدعوات المطالبة بالديموقراطية واعتبروا المتظاهرين دمى بيد "قوى خارجية" تسعى لتقويض الصين.

واعتمدوا مذاك إجراءات قمعية واسعة تمكنت من إسكات المعارضة وغيّرت بشكل جذري المدينة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي وكانت تشهد حرية تعبير نسبية.

وكان قانون الأمن القومي، رأس حربة ذلك القمع.

واعتقل أكثر من 100 شخص بموجب القانون الجديد، بينهم تشاو، مع أنه لم توجه لها بعد اتهامات.

ووجهت اتهامات للعشرات، بينهم قطب الإعلام المؤيد للديموقراطية والمسجون، جيمي لاي.

ورُفضت غالبية طلبات الإفراج عنهم بكفالة، ويواجه هؤلاء أحكاما قد تصل إلى السجن مدى الحياة في حال الإدانة.

- حقبة غريبة -

التظاهرات محظورة منذ العام الماضي في هونغ كونغ لكن مناسبات الذكرى قد تجذب مزيدا من الانتباه.

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الجمعة اعتقلت السلطات ناشطين اثنين من مجموعة طالبية مؤيدة للديموقراطية، للاشتباه بقيامهما بالترويج لتجمع غير مرخص.

وقال القيادي في المجموعة تشان شي-سام في بيان إن هونغ كونغ دخلت "حقبة غريبة" مضيفا أنه يأمل أن يستمر أهالي هونغ كونغ في "التحدث علانية بدلا من التحمل ولزوم الصمت بجبن". وجاءت تصريحاته في مؤتمر صحافي السبت تناول فيه اعتقال الناشطين.

واضاف بأن المجموعة لن تنظم أي فعاليات لكن الأعضاء سيحيون الذكرى ضمن إمكاناتهم.

الأسبوع الماضي، حظرت السلطات التجمع السنوي على ضوء الشموع في ذكرى ضحايا أحداث ساحة تيان أنمين العام 1989.

لكن الكثير من أهالي هونغ كونغ بادروا بهدوء إلى إشارات تحد، بعدما أضاؤوا هواتفهم النقالة وأشعلوا الشموع تلك الليلة.

تم إحياء ذكرى الاحتجاجات السبت في الخارج أيضا، وخصوصا من جانب الكثير من النشطاء الذين فضلوا المنفى على البقاء في هونغ كونغ والتعرض لعقوبات سجن.

في طوكيو تجمع أكثر من مئتي محتج يرتدون ملابس سوداء، في حديقة شينجوكو حاملين مظلات صفراء ترمز للحركة المطالبة بالديموقراطية في هونغ كونغ، ورفعوا رايات كتب عليها "الحرية لهونغ كونغ، ثورة العصر".

- أعداء هونغ كونغ -

تقول دول غربية إن الصين أطاحت بنموذج "بلد واحد بنظامين" وبوعد الحفاظ على الحريات والحكم شبه الذاتي في المدينة.

ويقول المسؤولون الصينيون إن قانون الأمن كان ضروريا لاستعادة الاستقرار.

وفيما كانت تشاو تغادر السجن كان كبير ممثلي بكين في هونغ كونغ يتحدث أمام شخصيات في فعالية تمحورت على الذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني الشهر المقبل.

وندد ليو هيوينينغ بتغطية الإعلام الغربي والانتقادات الدولية والذين "يصرخون من أجل إنهاء حكم الحزب الواحد" وهو أحد الشعارات الشعبية لحركة الديموقراطية في هونغ كونغ.

وقال ليو "إنهم الأعداء الحقيقيون لازدهار هونغ كونغ واستقرارها".

© 2021 AFP