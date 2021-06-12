الدوري الأميركي للمحترفين: إمبيد يقود فيلادلفيا إلى التقدم على أتلانتا 2-1 في نصف نهائي الشرقية

كيفن سي كوكس غيتي/غيتي عبر ا ف ب

حصد إمبيد 27 نقطة وقاد فيلادلفيا إلى فوزه الثاني على أتلانتا في نصف نهائي الشرقية

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لوس انجليس (أ ف ب)

تألق العملاق الكاميروني جويل إمبيد مع 27 نقطة وقاد فيلادلفيا سفنتي سيكسرز إلى الفوز على مضيفه أتلانتا هوكس 127-111 والتقدم عليه 2-1 الجمعة في نصف نهائي المنطقة الشرقية لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وبعد خطف أتلانتا المباراة الأولى من أرض فيلادلفيا، ردّ الاخير مستعيدا المبادرة، علما انه تصدر ترتيب المنطقة الشرقية بعد انتهاء الدور المنتظم مقابل مركز خامس لهوكس.

وأوقف فيلادلفيا سلسلة من 13 انتصارات متتاليا لهوكس على أرضه، أمام 16400 متفرج على ملعب "فارم أرينا" في أتلانتا.

وإلى نقاطه الـ27، أضاف إمبيد 9 متابعات و8 تمريرات حاسمة، وساهم معه بتحقيق الفوز توبياس هاريس (22 نقطة) والأسترالي بن سيمونز (18).

وتعرض إمبيد لسقطتين على أرض خلال المباراة دون أن يصاب بأذى كبير "أنا بحال جيدة".

أضاف اللاعب المصاب أصلا بغضروف ركبته اليمنى "أنا صامد. أنا أمشي. أنهيت المباراة. ساتابع النهوض. سأتابع القتال. هكذا كنت منذ بدأت ممارسة كرة السلة".

وتقام المباراة الرابعة مساء الاثنين في أتلانتا.

ونجح فيلادلفيا بنسبة تسديد بلغت 52%، فيما كانت نسبته رائعة من خارج القوس مع 47%، مسجلا 10 من 21 محاولة، مقارنة مع 6 فقط من أصل 23 لمضيفه.

وتطوّرت نسبة فيلادلفيا من خارج القوس مع تقدّم السلسلة، فكانت 34% في المباراة الأولى مقابل 46 في الثانية.

قال سيمونز "كنت أحاول أن أرفع من وتيرة اللعب، البقاء عدوانيا وأصل إلى السلة وأدخل في الايقاع. أعتقد اني قمت بعمل جيد في الشوط الثاني".

© 2021 AFP