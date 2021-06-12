السعودية ستسمح لستين ألفا من سكّانها الملقحين بأداء شعائر الحج

مصور متعاون ا ف ب/AFP

حجاج في أوّل أيام الحج قرب الكعبة في 29 تموز/يوليو 2020

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الرياض (أ ف ب)

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية السبت أنّ شعائر الحج في مكة المكرمة الشهر المقبل ستقتصر على 60 ألفا من سكان المملكة الملقّحين ضد فيروس كورونا، في قرار جاء على خلفية استمرار تفشي الجائحة.

وقالت الوزارة إنّ أعمار الحجاج يجب أن تراوح بين 18 و65 عاما، وألّا يكون المتقدمون بطلب أداء المناسك السنوية من أصحاب الأمراض المزمنة، حسبما جاء في بيان نشرته وكالة الأنباء الحكومية.

وقالت وزارة الحج في بيانها إنّ "إجمالي أعداد الحجاج (...) هو 60 ألف حاج للمقيمين من جميع الجنسيات والمواطنين في المملكة العربية السعودية".

وفي العام الماضي، شارك نحو 10 آلاف مقيم في الحج مقارنة بنحو 2,5 مليون مسلم في 2019، في موسم غير مسبوق من حيث طبيعة التنظيم والعدد خيّم عليه شبح فيروس كورونا المستمر في التفشي حول العالم حاصدا ملايين الأرواح.

وهذه السنة الثانية على التوالي التي يُحرم فيها مئات آلاف المسلمين حول العالم من أداء هذه الشعائر السنوية بسبب الجائحة.

© 2021 AFP