بوتين يأمل أن يكون بايدن أقل اندفاعا في تصرفاته من ترامب

ماندل نغان, الكسندر نيمينوف ا ف ب

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واشنطن (أ ف ب)

عبّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة عن الأمل في أن يكون نظيره الأميركي جو بايدن أقلّ اندفاعاً في خطواته من سلفه دونالد ترامب، وذلك قبل أيّام من القمّة الأولى المرتقبة بين زعيمَي البلدين.

ووصف بوتين في مقابلة مع قناة "إن بي سي نيوز" الأميركيّة، نظيره الأميركي بايدن بأنه شخص "محترف" قضى حياته في مجال السياسة، قائلاً أيضاً إنّ ترامب "شخص موهوب" و"استثنائي".

وقال بوتين في المقابلة "آمل كثيرا، نعم، في أن (...) لا تكون هناك أيّ تحرّكات قائمة على الاندفاع من جانب الرئيس الأميركي الحالي".

وستشكّل القمّة مع بوتين، المقرّر عقدها في 16 حزيران/يونيو في جنيف، تتويجاً للرحلة الأولى التي يُجريها بايدن إلى الخارج في وقتٍ يواجه صعوبات في بلده على خلفيّة توتّر في معسكره.

ومن أوكرانيا إلى بيلاروس ومصير المعارض الروسي المسجون أليكسي نافالني والهجمات الإلكترونية، يُتوقّع أن تكون المناقشات بين الرئيسين صعبة.

وأكّد بايدن قبل الانطلاق في جولته الخارجيّة أن مسألة الهجمات الإلكترونية ستكون "بين مواضيع نقاشنا".

© 2021 AFP