حرس الحدود الاسرائيلي يقتل امرأة تحمل سكينا في الضفة الغربية المحتلة

قوات امن اسرائيلية تحوط بجثة امرأة اثر محاولة هجوم عند معبر قلنديا بين الضفة الغربية والقدس في 12 حزيران/يونيو 2021

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القدس (أ ف ب)

قتل عنصر في حرس الحدود الإسرائيلي بالرصاص السبت امرأة كانت تحمل سكينا وتتجه نحو قوات إسرائيلية متمركزة عند نقطة عبور الى الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أفادت الشرطة.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن العنصر الذي كان موجودا عند معبر قلنديا بين القدس والضفة الغربية طلب من المرأة التوقف من دون جدوى قبل أن يطلق النار، من دون أن تدلي بتفاصيل اضافية.

وقتل فتى فلسطيني الجمعة برصاص جنود إسرائيليين خلال صدامات على هامش تظاهرة مناهضة للاستيطان قرب نابلس بشمال الضفة الغربية.

وقتل ثلاثة فلسطينيين الخميس في تبادل لاطلاق النار مع قوات إسرائيلية كانت تنفذ عملية لاعتقال فلسطينيين مطلوبين في مدينة جنين بشمال الضفة.

وتكررت المواجهات في الأسابيع الأخيرة في الضفة الغربية في غمرة التظاهرات في القدس الشرقية المحتلة والنزاع في أيار/مايو بين إسرائيل وحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة.

ويقيم نحو 475 ألف مستوطن في الضفة الغربية حيث يعيش أكثر من 2,8 مليون فلسطيني.

© 2021 AFP