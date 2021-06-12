كأس أوروبا: غياب المدافع الهولندي دي ليخت عن مواجهة أوكرانيا

جون تيس ا ف ب

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Zeist (هولندا) (أ ف ب)

تلقى منتخب هولندا ضربة موجعة بعد تأكد غياب قلب دفاعه ماتيس دي ليخت الذي يعاني من اصابة في المحالب، عن مواجهة أوكرانيا المقررة الاحد ضمن كأس اوروبا 2020 لكرة القدم بحسب ما أكد مدربه فرانك دي بور السبت.

وقال دي بور في مؤتمر صحافي "من المبكر بعض الشيء (عودة دي ليخت) وبالتالي لم نشأ اتخاذ اي مخاطرة معه لا سيما بأنه تتبقى لنا مباراتان في دور المجموعات".

وتابع "اصابته ليست خطيرة ونحن واثقون من أنه سيلعب دورا في المباراة التالية".

وكان دي ليخت مدافع يوفنتوس الايطالي غاب عن المباراة الاستعدادية الاخيرة لهولندا التي تغلبت على جورجيا وديا بثلاثية نظيفة في 6 من الشهر الحالي.

ويأتي غياب دي ليخت ليضاف الى زميله في هذا الخط فيرجيل فان دايك الذي لم يتعاف من اصابة خطيرة في ركبته ابعدته عن الملاعب منذ تشرين الاول/اكتوبر الماضي خلال مباراة فريقه ليفربول ضد ايفرتون في الدوري الانكليزي الممتاز.

كما يغيب ايضا حارس المرمى الاساسي ياسبر سيليسن الذي استبعد من التشكيلة الرسمية بعد اصابته بجائحة كوفيد-19. وسيلجأ دي بور بين الخشبات الثلاث الى خيار الحارس المخضرم مارتن ستيكيلنبورغ (38 عاما) الذي خاض نهائي مونديال 2010 في جنوب افريقيا وخسره امام اسبانيا صفر-1 بعد التمديد، وذلك على حساب الحارس الاخر تيم كرول (33 عاما). في حين اعلن لاعب وسط مانشستر يونايتد دوني فان دي بيك انسحابه من البطولة قبل ايام قليلة لاصابة عضلية.

يذكر أن هولندا تشارك في اول بطولة كبرى لها بعد غياب منذ عام 2014 عندما خاضت غمار مونديال البرازيل، في حين غابت عن نسخة مونديال روسيا عام 2018 وقبلها كأس اوروبا عام 2016.

© 2021 AFP