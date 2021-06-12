كأس أوروبا: وعكة صحية للدنماركي كريستيان إريكسن توقف المباراة ضد فنلندا

فولفغانغ راتاي POOL/ا ف ب

لاعبو الدنمارك حول اللاعب كريستيان إريكسن الذي تعرض لوعكة صحية خلال مباراة الدنمارك وفنلندا في كأس أوروبا في كوبنهاغن

إعلان اقرأ المزيد

كوبنهاغن (أ ف ب)

سقط نجم منتخب الدنمارك كريستيان إريكسن مغشيا عليه خلال مباراة بلاده مع فنلندا السبت في الدور الأول من كأس أوروبا في كرة القدم، قبل أن يتدخل فريق اسعاف الطبي محاولا انعاشه ويقدم له تدليكا قلبيا.

وهبط إريكسن (29 عاما)، المتوج مع إنتر بلقب الدوري الإيطالي، فجأة على الأرض قبل انتصاف المباراة في كوبنهاغن وعيناه واسعتان. وشكل زملاؤه دائرة حوله وبدا بعضهم وهو يبكي.

ويعد نحو عشر دقائق من سقوطه، تم اخراج اللاعب على حمالة، رفقة جهاز طبي ولاعبي المنتخب الدنمارك الذين بدا عليهم التأثر بشكل كبير، فيما قامت الجماهير المحلية بالتصفيق.

وهذه مشاهد صادمة تذكر بحالات دراماتيكية في ملاعب كرة القدم، على غرار كأس القارات 2003، عندما توفي الكاميروني مارك فيفيان فوي بسبب أزمة قلبية عن 28 عاما خلال المباراة ضد كولومبيا.

وكتب الاتحاد الأوروبي (ويفا) في حساب الدورة الرسمي "تم تعليق مباراة كأس أوروبا في كوبنهاغن بسبب حالة طبية طارئة".

ووقعت الدنمارك في مجموعة ثانية تضم بلجيكا وروسيا اللتين تلعبان في وقت لاحق في سان بطرسبورغ.

وكان مقررا أن تلعب الدنمارك مباراتها الثانية ضد بلجيكا في 17 الجاري وروسيا في 21 منه.

© 2021 AFP