كأس اوروبا: ثنائية لوكاكو تقود بلجيكا الى فوز عريض على روسيا

كيرييل كودريافتسيف POOL/ا ف ب

مهاجم بلجيكا روميلو لوكاكو يتلقى التهنئة من زميلين له بعد تسجيله الهدف الثاني في مرمى روسيا ليخرج فريقه فائزا 3-صفر في كأس اوروبا. 12 حزيران/يونيو 2021

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سان بطرسبورغ (أ ف ب)

تابع هداف بلجيكا روميلو لوكاكو هوايته المفضلة بتسجيله ثنائية لفريقه ليقوده الى فوز عريض على روسيا بثلاثية نظيفة السبت في سان بطرسبورغ الروسية في منافسات المجموعة الثانية من كأس اوروبا لكرة القدم.

وسجل روميلو لوكاكو (10 و88) وتوما مونييه (34) الاهداف.

وتصدرت بلجيكا ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط متقدمة بفارق الاهداف عن فنلندا التي حققت المفاجأة بفوزها على الدنمارك 1-صفر في أول مشاركة لها في بطولة كبرى في تاريخها.

وغاب عن صفوف بلجيكا صانع العابه كيفن دي بروين الذي تعرض لاصابة في عينه خلال نهائي دوري ابطال اوروبا في صفوف مانشستر سيتي ضد تشلسي الشهر الماضي وخضع لعملية جراحية صغيرة في وجهه قبل ايام. في المقابل، جلس ادين هازار على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين (شارك منتصف الشوط الثاني) هو الذي عانى من اصابات عدة الموسم الفائت في صفوف ريال مدريد ولم يخض سوى 10 دقائق في المباراة التجريبية ضد كرواتيا (1-صفر) الاحد الماضي، ومباراتين وحيدتين مع ناديه منذ شباط/فبراير الماضي.

وكرٌست بلجيكا الأولى عالميا بحسب تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم، مستواها المستقر في السنوات الاخيرة لا سيما بأنها تخوض غمار البطولة على وقع سجل مثالي في التصفيات شهد تسجيلها 10 انتصارات في 10 مباريات وسجلت 40 هدفا ومنيت شباكها بثلاث اهداف فقط. وكان المنتخب البلجيكي بلغ ربع النهائي في النسخة الاخيرة عام 2016 من البطولة القارية، وحل في المركز الثالث في مونديال روسيا 2018 في افضل نتيجة له في العرس الكروي.

ونجح المنتخب البلجيكي في افتتاح التسجيل عندما وصلت الكرة الى لوكاكو داخل المنطقة فاستدار على نفسه وسدد بيسراه كرة تهادت داخل الشباك (10). وتوجه لوكاكو مباشرة الى عدسات الكاميرا الموجودة في ارجاء الملعب وقال "كريس، كريس، ابقى قويا، احبك" في تحية لزميله في صفوف إنتر الايطالي، صانع الالعاب كريستيان اريكسن الذي تعرض لوعكة صحية خلال مباراة منتخب بلاده الدنمارك وفنلندا حيث سقط فجأة في ارض الملعب قبل تلقي الاسعافات الاولية ونقله الى المستشفى حيث حالته مستقرة.

وكادت بلجيكا تضاعف تقدمها عندما قام لوكاكو بمجهود فردي رائع قبل ان يمرر كرة متقنة باتجاه زميله لياندر دندونكر لكن الاخير اطاحها فوق العارضة (19).

وسنحت فرصة جيدة لبلجيكا عبر ثورغان هازار الذي سدد كرة من مسافة قريبة لكن حارس روسيا انطون شونين انقذ مرماه من هدف اكيد (21).

واصيب الروسي دالر كوزاييف فلم يتمكن من اكمال المباراة ليدخل بدلا منه دينيس تشيريشيف لاعب فالنسيا الاسباني الذي سجل 4 اهداف في كأس العالم التي استضافتها بلاده قبل 3 سنوات.

وفشل الحارس الروسي في التعامل مع كرة عرضية داخل المنطقة فهيأها باتجاه الظهير الايمن توما مونييه المتربص ليتابعها الاخير داخل الشباك مضاعفا تقدم فريقه (34). وكان مونييه نزل بديلا قبل دقائق قليلة بدلا من تيموثي كاستاني.

وبدأ المنتخب الروسي الشوط الثاني بقوة في محاولة لتقليص الفارق وسدد رومان زوبنين كرة من خارج المنطقة مرت فوق العارضة (46).

ومع دخول تشيريشيف اواخر الشوط الاول، وجد ثاني افضل هداف في تاريخ منتخب روسيا ارتيم دزيوبا برصيد 29 هدفا، مساحة أكبر للتحرك في خط المقدمة لكنه لم ينجح في تشكيل اي خطورة على مرمى الحارس العملاق تيبو كورتوا.

وقضى لوكاكو على اي امل لروسيا بالعودة في المباراة بتسجيله الهدف الثالث بعد تلقيه كرة بالعمق من مونييه فسار الى جانب مدافع روسي قبل ان يطلقها زاحفة داخل الشباك قبل نهاية المباراة بدقيقتين.

والهدف هو الثاني والعشرون للوكاكو في 19 مباراة دولية منذ مونديال 2018، فرفع رصيده على الصعيد الدولي الى 62 هدفا (رقم قياسي محلي) في 94 مباراة منذ بدايته في صفوف منتخب بلجيكا عام 2010.

وكان لوكاكو تألق في صفوف إنتر ايطالي الموسم الفائت وساهم بشكل كبير في تتويجه بطلا للدوري الايطالي للمرة الاولى منذ عام 2010 مسجلا 24 هدفا ليحتل المركز الثاني في ترتيب الهدافين وراء البرتغالي كريستيانو رونالدو (29 هدفا).

© 2021 AFP