المراهقة الاسترالية ماكون تحطم الرقم القياسي العالمي لسباق 100 متر ظهر

برانتون ادواردز ا ف ب

حطمت السَّباحة الاسترالية المراهقة كايلي ماكون الرقم القياسي العالمي في سباق 100 متر ظهر لدى السيدات، بتسجيلها الاحد زمن 57,54 ثانية

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أديليد (أستراليا) (أ ف ب)

حطمت السَّباحة الاسترالية المراهقة كايلي ماكون الرقم القياسي العالمي في سباق 100 متر ظهر لدى السيدات، بتسجيلها الاحد زمن 57,54 ثانية في التجارب الاسترالية المؤهلة لاولمبياد طوكيو هذا الصيف، أهدته الى والدها الذي فارق الحياة العام الفائت.

تقدم ماكون (19 عامًا) مستويات رائعة هذا العام، ونجحت في تجاوز الرقم المسجل باسم غريمتها الاميركية ريغان سميث (57,57 ث) الذي حققته في بطولة العالم عام 2019.

اما المخضرمة الاسترالية ايميلي سيبوم التي سجلت زمن 58,58 ثانية حجزت ايضًُا مقعدها في طوكيو للمشاركة في دورة الالعاب الاولمبية للمرة الرابعة.

وقالت ماكون والدموع في عينيها بعد فوزها في أديليد "لا يمكنني أن أصدّق ما حصل...كان عامًا صعبًا لي وللعائلة. مرت عشرة اشهر منذ وفاة والدي. لذا أعتقد أنه سيكون فخورًا جدًا بي".

ووجهت ماكون إنذارًا لمنافساتها في طوكيو حيث يُتوقع ان تنافس على ميداليات عدة.

ومن المتوقع ان تتأهل ايضًا الى الاولمبياد عن سباق 200 متر ظهر بعد ان سجلت مؤخرًا رابع اسرع زمن في التاريخ، بالاضافة الى سباق 200 متر سباحة متنوعة التي حققت فيها اسرع وقت هذا العام.

حققت استراليا عشر ميداليات في السباحة في اولمبياد ريو عام 2016، معادلة إنجاز لندن قبلها بأربعة اعوام ولكن يبقى الانجاز الافضل في بكين عام 2008 مع 20 ميدالية.

© 2021 AFP