اليونان تتهم دورية بحرية تركية بـ"مضايقات" في بحر ايجه

وزارة الدفاع التركية/ا ف ب/ارشيف

صورة نشرتها وزارة الدفاع التركية في 12 آب/أغسطس 2020 لسفينة المسح الزلزالي عروج ريس ترافقها سفن البحرية التركية قبالة سواحل أنطاليا في البحر المتوسط في 10 آب/أغسطس 2020

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اثينا (أ ف ب)

أعلن خفر السواحل اليوناني أن مركبا ضمن دورية تابعة له تعرّض ل"مضايقات" من قبل قارب تابع لدورية تركية الأحد، ما أسفر عن أضرار طفيفة، قبل يوم من محادثات مرتقبة في بروكسل بين قادة البلدين.

وقال خفر السواحل في بيان أن الحادثة التي وقعت قبالة جزيرة ليسبوس المطلة على بحر ايجه لم تتسبب بإصابات.

وأفاد البيان أن "مركبا تابعا لدورية لخفر السواحل التركي قام بمضايقة قارب لدورية تابعة لخفر سواحل ليسبوس، ما تسبب بأضرار طفيفة".

ويكثر هذا النوع من الحوادث في بحر ايجة خلال قيام دوريات برصد قوارب مهاجرين قادمين من تركيا إلى اليونان.

واتّهمت اليونان تركيا في نيسان/أبريل بالسعي إلى "تصعيد" في بحر ايجة من خلال مناورات "خطيرة" ومساعدة المهاجرين بشكل غير شرعي.

وتطالب أثينا أنقرة بضبط طرق الهجرة بشكل أفضل واستعادة مئات طالبي اللجوء الذين قررت السلطات اليونانية بأنهم لا يستحقون الحصول على حق الحماية كلاجئين.

ومن المقرر أن يعقد رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الاثنين على هامش قمة لحلف شمال الأطلسي في بروكسل.

وأكد ميتسوتاكيس الجمعة أن تحسّن العلاقات الثنائية سيعتمد على جهود خفض التصعيد وعلى مدى "مشاركة تركيا بشكل بنّاء في الحوار واحترامها الشروط التي حددها الاتحاد الأوروبي" بما يتوافق مع القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

© 2021 AFP