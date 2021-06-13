رولان غاروس: ديوكوفيتش يعود من بعيد ويتوج بلقبه الكبير التاسع عشر

كريستوف ارشامبو ا ف ب

الصربي نوفاك ديوكوفيتش يحتفل بعد فوزه بلقب بطولة فرنسا المفتوحة لكرة المضرب، باريس في 13 حزيران/يونيو 2021

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باريس (أ ف ب)

عاد الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول من بعيد وحول تخلفه أمام اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس بمجموعتين وخرج منتصراً 6-7 (6-8) و2-6 و6-3 و6-2 و6-4، ليتوج بلقب بطولة رولان غاروس الفرنسية، ثانية البطولات الأربع الكبرى، للمرة الثانية في مسيرته ويحرز لقبه الكبير التاسع عشر.

بات ابن الـ34 عاماً أول لاعب يتوج بجميع الألقاب الكبرى مرتين على الأقل في عصر الاحتراف والثالث في تاريخ الغراند سلام في عصري الهواة والاحتراف (اعتباراً من 1968) بعد الأستراليين رود لايفر (بين 1962 و1969) وروي إيمرسون (بين 1961 و1967).

وبلقبه الثاني في فرنسا المفتوحة بعد 2016 والتاسع عشر في الـ"غراند سلام"، أصبح ديوكوفيتش على بُعد لقب من الرقم القياسي المسجل باسم غريميه السويسري روجيه فيدرر والإسباني رافايل نادال الذي انتهى مسعاه لإحراز رولان غاروس للمرة 14 بخسارته أمام الصربي بالذات في نصف النهائي.

واحتاج ديوكوفيتش الى 4 ساعات و11 دقيقة ليحسم المباراة النهائية الثانية توالياً له في العاصمة الفرنسية والسادسة في تاريخ مشاركاته في البطولة (خسر أعوام 2012 و2014 و2020 أمام نادال و2015 أمام السويسري ستانيسلاس فافرينكا)، ويحرم تسيتيسباس من أن يصبح أول يوناني يتوج بلقب إحدى البطولات الأربع الكبرى.

وكانت المباراة النهائية المواجهة التاسعة بين ديوكوفيتش واليوناني البالغ 22 عاماً الذي بلغ النهائي الكبير الأول في مسيرته بفوزه في نصف النهائي على الألماني ألكسندر زفيريف. وخرج الصربي منتصراً للمرة السادسة، بينها ربع نهائي دورة روما الألف نقطة للماسترز هذا العام ونصف نهائي رولان غاروس العام الفائت، مقابل ثلاث هزائم.

وبعد انتهاء مشواره عند المربع الأخير ثلاث مرات في السنوات الثلاث الأخيرة في البطولات الكبرى (استراليا المفتوحة في 2019 و2021 ورولان غاروس 2020)، نجح تسيتسيباس أخيراً في فك هذه العقدة لكن المغامرة انتهت الأحد على يد الصربي الذي استغل خبرته على أكمل وجه لتعويض بدايته المتعثرة وخسارته المجموعتين الأوليين.

© 2021 AFP