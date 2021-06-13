رولان غاروس: كرايتشيكوفا تكمل ثنائية لقَبَي الزوجي والفردي

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التشيكية باربورا كرايتشيوكوفا (يمين) ومواطتنتها كاتيرينا سينياكوفا بعد فوزهما بلقب الزوجي في بطولة فرنسا المفتوحة لكرة المضرب في 13 حزيران/يونيو 2021

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باريس (أ ف ب)

أكملت التشيكية باربورا كرايتشيوكوفا المتوجة السبت بأول ألقابها في البطولات الاربع الكبرى في فئة الفردي، الثنائية في بطولة فرنسا المفتوحة لكرة المضرب، بتتويجها الاحد بلقب الزوجي مع مواطتنتها كاتيرينا سينياكوفا، لتصبح أول لاعبة تحقق هذا الانجاز في باريس منذ الفرنسية ماري بيرس عام 2000.

وتفوق الثنائي التشيكي في المباراة النهائية على البولندية ايغا شفيونتيك حاملة لقب رولان غاروس في الفردي العام الفائت والاميركية بيتاني ماتيك-ساندز 6-4، 6-2.

وهذا اللقب الثالث لكرايتشيكوفا وسينياكوفا في منافسات الزوجي في البطولات الكبرى بعد رولان غاروس وويمبلدون الانكليزية عام 2018، علمًا انهما حققتا سويًا اللقب ايضًا في باريس في فئة الناشئات عام 2013.

وأصبحت كرايتشيكوفا التي أسقطت الروسية أناستازيا بافليوتشنكوفا في نهائي الفردي السبت، أول لاعبة تحقق ثنائية في البطولات الكبرى منذ الاميركية المخضرمة سيرينا وليامس في ويمبلدون عام 2016.

© 2021 AFP