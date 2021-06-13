ضحايا العنف في ساحل العاج محبطون من فكرة المصالحة مقابل الإفلات من العقاب

تجمع لضحايا للأزمة التي تلت انتخابات 2010 في ساحل العاج ضد عودة الرئيس السابق لوران غباغبو إلى أبيدجان في 10 أيار/مايو 2021

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أبيدجان (أ ف ب)

يؤكد ماتورين كواسي أنه لم يتعاف من إصابته وأنه ما زال يجد صعوبة في تقبل عدم صدور حكم على أي شخص بسبب العنف الذي شهده حي أبوبو في شمال عاصمة ساحل العاج أبيدجان الذي تساقطت عليه القذائف في آذار/مارس 2011.

ويتناقض اليأس الواضح على كواسي (56 عاما) وهو يبحث عن كلمات ويحدق في الفراغ مع حيوية هذا الحي الشعبي الملون. ويشدد الرجل "لم أعد قادرا على فعل أي شيء. العمل في البناء مستحيل ولا أستطيع أن أجد أعمالا صغيرة".

ويتابع أنه لم يعالج يوما من إصابته، موضحا أنه "في المستشفى كان هناك تدافع ولم يجروا عمليات سوى للمصابين في حالات خطرة جدا. لم يعتنوا بي". وتلقى بعد ذلك 150 ألف فرنك أفريقي (230 يورو) من الحكومة.

حدث ذلك قبل عشر سنوات، حين غرقت ساحل العاج في أزمة انتخابية بعد أن رفض لوران غباغبو الاعتراف بهزيمته أمام الحسن واتارا. وأدت خمسة أشهر من العنف إلى سقوط أكثر من ثلاثة آلاف قتيل من المعسكرين. وفي حي أبوبو الذي يعتبر مواليا لواتارا، قُصف السوق واستُهدفت نساء خلال تظاهرات.

وقادت الأزمة لوران غباغبو إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي التي حاكمته بتهمة "جرائم ضد الإنسانية" لكنها برأته في نهاية المطاف في آذار/مارس الماضي.

وبعدما أمضى عقدا بعيدا عن بلده سيعود الرئيس السابق الخميس إلى ساحل العاج.

ويدعو الطرفان المتحاربان الآن إلى "مصالحة وطنية".

- قانون عفو -

صدرت أحكام على عدد قليل جدا من الأشخاص في قضية أعمال عنف. وفي نيسان/ابريل حُكم على زعيم الحرب السابق في غرب البلاد أمادي ويريمي بالسجن مدى الحياة لقتله 817 شخصا في يوم واحد في آذار/مارس 2011، في منطقة دويكوي التي تعتبر موالية لغباغبو.

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لكن المحاكمة أبقت على الغموض بشأن الذين يقفون وراء تلك المجزرة.

وفي 2018، أدى قانون عفو إلى إطلاق سراح العديد من الأشخاص بمن فيهم سيمون غباغبو السيدة الأولى السابقة، باسم "المصالحة الوطنية".

ونظرت محكمة عسكرية في القصف الذي جرح فيه ماتورين كواسي لكن تمت تبرئة المتهمين. وقال كواسي "طالما أننا لا نعرف الشخص المسؤول لا يمكننا أن نسامح".

ويتهم جاره عيسى بوكون الذي يدير مسجد الشارع وهو مبنى كبير يتميز بزخارفه في حي يضم مساكن متداعية، القوات الموالية لغباغبو. ويقول إن تلك القوات استهدفت المسجد الذي كان قد استقبل فيه عددا من سكان الحي، موضحا أنهم كانوا "يشتبهون بأنني أقوم بإيواء متمردين".

وأصيب الرجل بشظية قذيفة وبقي عاجزا على المشي لثمانية أشهر.

وقد أدلى عيسى بكون بشهادته أمام المحكمة العسكرية. وقال "لا نعرف لماذا تم الإفراج عنهم (...) في الأسبوع الأول كنت مصدوما". وبعد فترة قصيرة استدعاه الحسن واتارا مع ضحايا آخرين إلى مقر الرئاسة. وتابع "طلبوا منا أن نسامح من أجل المصالحة الوطنية".

- الإعداد للمصالحة -

يقول أبو بكر سيلا من جمعية الدفاع عن الضحايا في أبوبو "لن نعرف الحقيقة أبدا". ويضيف "عندما نعرف الحقيقة يصبح من الأسهل أن نسامح (...). نحن نجازف بالمصالحة كاذبة".

في ظل هذه الظروف وخارج منطقة أبوبو يتساءل كثيرون عن جدية هذه المصالحة.

ويرى جيل يابي مؤسس مركز غرب إفريقيا للتحليل السياسي أنه "في غياب إجراءات قانونية حقيقية وذات مصداقية وعملية سياسية تحدد الخطأ الذي حدث (...) أعتقد أنه لا يوجد أي سبب للتفاؤل بشأن إمكانية الحفاظ على السلام والاستقرار السياسي لفترة طويلة".

وشهدت الانتخابات الرئاسية التي جرت في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2020 وقاطعتها المعارضة وأدت إلى إعادة انتخاب الحسن واتارا لولاية ثالثة مثيرة للجدل، أعمال عنف أودت بحياة حوالى مئة شخص.

وخلال ثلاثين عاما صدر العديد من قوانين العفو كما يشير إيسياكا ديابي من تجمع ضحايا ساحل العاج. ويقول إن ذلك "يسمح بالإفلات من العقاب ويمهد الطريق لجرائم أخرى".

وبمناسبة عودة لوران غباغبو، يعتزم ديابي الذهاب إلى المطار والتظاهر من أجل تنفذ حكم صدر على الرئيس السابق بالسجن لمدة عشرين عاما بتهمة "السطو" على البنك المركزي لدول غرب إفريقيا خلال الأزمة الانتخابية.

وكانت السلطات قد ألمحت إلى أن ذلك الحكم سيلغى.

© 2021 AFP