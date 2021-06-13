غرامة قدرها نحو 108 دولارات بحق بولسونارو لعدم وضعه كمامة في ساو باولو

ميغيل سكينكاريول ا ف ب

الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو مشاركا في تجمع لراكبي دراجات نارية في ساو باولو، في الثاني عشر من حزيران/يونيو 2021.

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ساو باولو (أ ف ب)

فُرضت على الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو السبت غرامة قدرها نحو مئة وثمانية دولارات لمشاركته، بدون وضع كمامة أو اتّخاذ إجراءات وقائيّة، في تجمّع لراكبي درّاجات ناريّة في ولاية ساو باولو.

وشارك الآلاف من سائقي الدرّاجات الناريّة في هذا التجمّع السبت في ساو باولو. وقاد الرئيس اليميني المتطرّف المسيرة واضعاً خوذة مفتوحة وبدون قناع، في انتهاك للقوانين المعتمدة في الولاية.

وقالت سلطات ولاية ساو باولو إنّها فرضت على كلّ من بولسونارو ونجله إدواردو عضو الكونغرس ووزير البنية التحتيّة تارسيسيو غوميز غرامة قدرها نحو 108 دولارات لعدم وضع كمامات وعدم احترام إجراءات التباعد الاجتماعي خلال التجمّع.

ولم تردّ الرئاسة البرازيليّة فوراً على طلب للتعليق على الموضوع.

وتجاهل بولسونارو الذي دعا إلى تجمّعات في كلّ أنحاء البرازيل استعداداً للانتخابات الرئاسيّة العام المقبل، تحذيرات حاكم ساو باولو، جواو دوريا، وهو منافس سياسيّ له كان قال في وقتٍ سابق إنّ الرئيس سيجري تغريمه إذا لم يلتزم قوانين الولاية.

وعارض بولسونارو مراراً الحاكم دوريا وسواه من حكّام الولايات بشأن الإجراءات المفروضة لمواجهة جائحة كوفيد-19 التي أودت بحياة نحو 485 ألف شخص في البرازيل.

وينتقد الرئيس بانتظام إجراءات الحجر ووضع الأقنعة، وروّج لعقاقير مثل الكلوروكين بينما أظهرت دراسات أنّها غير فعّالة.

وفي كلمة له أمام حشد من أنصاره كانوا يُلوّحون بأعلام، احتجّ بولسونارو مرةً أخرى على وضع الكمامة.

وقال الرئيس إنّ الأشخاص الذين تلقّوا لقاحات يجب ألا يضعوا كمامات. وأضاف "من المستحيل أن ينقل شخص ملقح الفيروس".

© 2021 AFP