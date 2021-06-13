كأس أوروبا: كوفيد-19 يحرم البرتغال من كانسيلو طوال البطولة

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كوفيد-19 يحرم البرتغال من كانسيلو في كأس أوروبا 2020

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لشبونة (أ ف ب)

أصيب مدافع المنتخب البرتغالي جواو كانسيلو بفيروس كوفيد-19 ما سيحرمه من المشاركة مع بلاده في كأس أوروبا 2020، وسيحل بدلاً منه ديوغو دالوت في تشكيلة حامل اللقب، بحسب ما أعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم الأحد.

ويُعتبر الظهير الأيمن لمانشستر سيتي الإنكليزي الخيار الاول في هذا المركز في تشكيلة المدرب فرناندو سانتوس، حيث ستكون المنافسة الآن بين نيلسون سيميدو (ولفرهمبتون الانكليزي) ودالوت (ميلان الإيطالي).

وتشكل هذه الاصابة نكسة كبيرة للمنخب البرتغالي الذي وقع في مجموعة الموت الى جانب فرنسا وألمانيا والمجر التي يلتقيها الثلاثاء في بودابست في اولى مبارياته القارية.

ويبدو أن الجائحة لا تزال تشكل خطراً على المنتخبات المشاركة في كأس أوروبا 2020 لكرة القدم، بعدما فرضت تأجيلاً للمسابقة لمدة عام.

وكان المنتخب الإسباني أعلن الأسبوع الماضي إصابة لاعبيه سيرجيو بوسكيتس ودييغو يورنتي بالفيروس، غير أن الأخير عاد وأظهر نتيجة سلبية للاختبار.

© 2021 AFP