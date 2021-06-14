بوتين يامل بتعاون "بناء" مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد

سيرغي الين سبوتنيك/ا ف ب

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال افتتاح مصنع "آمور لمعالجة الغاز" عبر الفيديو من اقامته الرسمية في ضواحي موسكو بتاريخ 9 حزيران/يونيو 2021

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موسكو (أ ف ب)

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاثنين رئيس الوزراء الاسرائيلي الجديد نفتالي بينيت، معربا عن رغبته في التعاون "بشكل بناء" معه.

قال بوتين في رسالة نشرها الكرملين "آمل أن يسهل عملك على رأس الحكومة مرحلة جديدة من التعاون الثنائي البناء في جميع المجالات".

وأضاف الرئيس الروسي "لا شك في أن هذا يمثل فائدة حيوية لشعبينا" معتبراً أن التعاون الروسي الإسرائيلي سيعزز "السلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط".

صار الزعيم اليميني المتطرف نفتالي بينيت، المليونير الذي جمع ثروته من التقنيات الجديدة، رئيس الحكومة الإسرائيلية الجديدة التي شُكلت من ائتلاف يضم ثمانية أحزاب، خلفاً لبنيامين نتانياهو بعد 12 عاما متواصلة في الحكم.

كان نتانياهو، البالغ من العمر 71 عاماً، يتباهى بصداقته مع بوتين ويُدعى باستمرار إلى روسيا.

© 2021 AFP