دورة هاله: فيدرر إلى الدور الثاني

مارتن بورو اف ب/ارشيف

السويسري روجيه فيدرر خلال مباراته ضد الالماني دومينيك كويبفر في الدور الثالث من بطولة فرنسا المفتوحة في السادس من حزيران/يونيو 2021.

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هاله (ألمانيا) (أ ف ب)

حجز السويسري روجيه فيدرر المصنف خامسا بطاقته إلى الدور الثاني من دورة هاله الألمانية الدولية في كرة المضرب بتغلبه على البيلاروسي إيليا إيفاشكا الصاعد من التصفيات 7-6 (7-4) و7-5 الإثنين في الدور الأول.

وعانى السويسري الذي سيحتفل بعيد ميلاده الـ40 في آب/أغسطس المقبل، بعض المشاكل في مباراته الأولى على الملاعب العشبية حيث احتاج إلى شوط فاصل لحسم المجموعة الأولى في صالحه، وخوض 12 شوطا لحسم الثانية أمام المصنف 90 عالميا.

وضرب فيدرر موعدا في الدور الثاني مع الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم أو البولندي هيربرت هوركاش.

وقال فيدرر المصنف ثامنا عالميا والساعي الى الفوز بدورة هاله للمرة الثانية توالياً (ألغيت نسخة 2020 بسبب كوفيد-19) والحادية عشرة في مسيرته الاحترافية "هناك مجال للتحسن لكني سعيد بمباراتي الأولى هنا على العشب. أشعر أنني بحالة جيدة".

بعد إجراء عمليتين جراحيتين في ركبته اليمنى في عام 2020، انسحب فيدرر الفائز بـ 20 لقباً في البطولات الأربع الكبرى، من الدور الرابع لبطولة فرنسا المفتوحة على ملاعب رولان غاروس الأسبوع الماضي ليمنح نفسه المزيد من الراحة.

ويستغل السويسري دورة هاله لحشد أسلحته في سعيه للفوز باللقب التاسع في بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، المقررة في 28 حزيران/يونيو.

ولم يواجه فيدرر أي مشاكل في التحرك في الملعب وعندما اضطر إلى خوض شوط فاصل في المجموعة الأولى، تقدم 6-1 قبل أن يحسمه 7-4.

وكسر فيدرر إرسال إيفاشكا في الشوط الحادي عشر من المجموعة الثانية ليتقدم 6-5، قبل أن يحسم نتيجتها في كرة المباراة الرابعة في ساعة و36 دقيقة.

وخرج البلجيكي دافيد غوفان السابع من الدور الاول بانسحابه امام الفرنسي كورنتان موتيه مطلع المجموعة الثالثة والنتيجة 6-1 و5-7 وصفر-صفر.

وبلغ الأسترالي جوردان طومسون الدور الثاني بفوزه على الألماني دانيال التماير 6-2 و7-6 (7-4).

وبسبب الارهاق، انسحب اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس من دورة هاله عقب خسارته نهائي بطولة فرنسا المفتوحة امام الصربي نوفاك ديوكوفيتش الأحد.

© 2021 AFP