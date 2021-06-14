رولان غاروس: تسيتسيباس تلقّى خبر وفاة جدته قبل دقائق من النهائي

أعلن اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الاثنين أنه تلقّى خبر وفاة جدته قبل دقائق فقط من بدء المباراة النهائية في بطولة فرنسا المفتوحة في كرة المضرب التي خسرها بعد خمس مجموعات أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش

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باريس (أ ف ب)

أعلن اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الاثنين أنه تلقّى خبر وفاة جدته قبل دقائق فقط من بدء المباراة النهائية في بطولة فرنسا المفتوحة في كرة المضرب التي خسرها بعد خمس مجموعات أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش.

وأهدى اللاعب البالغ 22 عاماً والذي احتل المركز الرابع في تصنيف رابطة المحترفين، وهو الأفضل في مسيرته، إنجاز وصوله إلى أول نهائي له في البطولات الأربع الكبرى إلى جدته لأبيه في منشور عبر حسابه على إنستاغرام.

وكتب تسيتسيباس "قبل خمس دقائق من دخولي إلى الملعب، خسرت جدتي معركتها للحياة. امرأة لا يمكن مقارنة إيمانها بالحياة وإرادة العطاء بأي شخص آخر قابلته".

وأضاف "من المهم أن يكون هناك المزيد من الأشخاص مثلها في هذا العالم. لأن أشخاصاً مثلها يجعلونك تعيش. يجعلونك تحلم".

ويعتبر تسيتسيباس وريث عمالقة كرة المضرب الثلاثة ديوكوفيتش والسويسري روجيه فيدرر والإسباني رافايل نادال.

لكن بعد سماعه الأخبار السيئة، قال إن هناك أشياء أكثر أهمية في الحياة من الفوز بالألقاب.

وأضاف أن "الحياة لا تتعلق بالفوز أو الخسارة. إنها تتعلق بالاستمتاع بكل لحظة في الحياة، بمفردك أو مع الآخرين. أن تعيش حياة مليئة بالمعاني، دون بؤس أو دناءة. رفع الكؤوس والاحتفال بالانتصارات شيء، لكنه ليس كل شيء".

© 2021 AFP