كأس أوروبا: أرناتوفيتش يعتذر عن شتم المقدوني الشمالي أليوسكي

مهاجم المنتخب النمسوي ماركو أرناتوفيتش (يسار) يتحدث الى مدافع مقدونيا الشمالية إزغان أليوسكي عقب مباراة المنتخبين في الجولة الاولى من دور المجموعات لكأس أوروبا في بوخارست في 13 حزيران/يونيو 2021.

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فيينا (أ ف ب)

اعتذر مهاجم المنتخب النمسوي ماركو أرناتوفيتش عن إهانة لاعبي مقدونيا الشمالية بعد تسجيله الهدف الثالث في مباراة المنتخبين (3-1) الأحد في بوخارست في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة لكأس أوروبا في كرة القدم.

واحتفل أرناتوفيتش الذي دخل بديلا مطلع الشوط الثاني (59)، بهدفه الذي سجله في الدقيقة 89 وأكد به الفوز الأول لمنتخب بلاده في ثلاث مشاركات لها في النهائيات، بغضب قبل أن يتدخل زميله دافيد ألابا لإسكاته.

وزعمت تقارير إعلامية أن أرناتوفيتش، مهاجم شنغهاي سيبغ الصيني، شتم مدافع ليدز يونايتد الإنكليزي إزغيان أليوسكي في إشارة إلى أصوله الألبانية.

وقال أرناوتوفيتش الذي دافع عن ألوان ستوك سيتي ووست هام يونايتد الإنكليزيين سابقا، في بيان نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي: "كانت هناك بعض الكلمات الساخنة أمس في مشاعر المباراة التي أود أن أعتذر عنها - خاصة لأصدقائي من مقدونيا الشمالية وألبانيا".

وتابع "أود أن أقول شيئًا واحدًا بوضوح شديد: أنا لست عنصريًا! لدي أصدقاء في كل بلد تقريبًا وأنا أؤيد التنوع"، مضيفًا "كل من يعرفني يدرك ذلك...".

ولم يعلق أليوسكي على الحادثة.

ونقلت وكالة الأنباء النمسوية "أيه بي أيه" عن أرناوتوفيتش قوله "أنا آسف، أنا آسف، أنا آسف. دعونا ننسى الأمر، إنه ليس جزءًا من كرة القدم".

© 2021 AFP