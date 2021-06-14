كوبا أميركا: ثلاثية برازيلية افتتاحية ضد فنزويلا المنقوصة

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البرازيلي نيمار يحتفل بعد التسجيل في مرمى فنزويلا في كوبا أميركا

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برازيليا (أ ف ب)

سجّل النجم نيمار من نقطة الجزاء ولعب تمريرة حاسمة ليقود البرازيل حاملة اللقب إلى فوز صريح على فنزويلا الغارقة باصابات كورونا 3-صفر، الأحد في بطولة كوبا أميركا 2021 لكرة القدم في برازيليا.

وافتتح المدافع ماركينيوس التسجيل منتصف الشوط الأول (23)، ثم ضاعف نيمار الأرقام في الدقيقة 64، قبل أن يمنح المهاجم غابريال باربوسا "غابيغول" بلاده هدف الاطمئنان في الدقيقة 89.

ويبحث نيمار (29 عاما) عن لقبه الكبير الأول مع المنتخب البرازيلي. كان قد تميّز بهدف وتمريرة حاسمة في المباراتين الأخيرتين لـ"أوريفيردي" في تصفيات مونديال قطر 2022 ضد الاكوادور والباراغواي، حيث تحلّق البرازيل في صدارة ترتيب المجموعة الموحدة بستة انتصارات من 6 مباريات.

ورفع نيمار رصيده إلى 67 هدفا دوليا في 106 مباريات، بفارق 10 أهداف عن الرقم القياسي البرازيلي للملك بيليه بطل العالم ثلاث مرات.

وتم انقاذ مصير البطولة في اللحظة الاخيرة، فبعد أن قرر الاتحاد القاري (كونميبول) سحب التنظيم من كولومبيا والارجنتين، الأولى بسبب الاحتجاجات العنيفة المناهضة للحكومة، والثانية بسبب تفشي فيروس كورونا، منح شرف تنظيمها إلى البرازيل التي تعاني بدورها من انتشار سريع للوباء.

© 2021 AFP