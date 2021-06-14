كوبا أميركا: نيمار يقود البرازيل إلى ثلاثية افتتاحية ضد فنزويلا المنقوصة

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البرازيلي نيمار يحتفل بعد التسجيل في مرمى فنزويلا في كوبا أميركا

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برازيليا (أ ف ب)

سجّل النجم نيمار من نقطة الجزاء ولعب تمريرة حاسمة ليقود البرازيل حاملة اللقب إلى فوز صريح على فنزويلا الغارقة باصابات كورونا 3-صفر، الأحد في بطولة كوبا أميركا 2021 لكرة القدم في برازيليا، فيما فازت كولومبيا على الاكوادور 1-صفر.

وافتتح المدافع ماركينيوس التسجيل منتصف الشوط الأول (23)، ثم ضاعف نيمار الأرقام في الدقيقة 64، قبل أن يمنح المهاجم غابريال باربوسا "غابيغول" بلاده هدف الاطمئنان في الدقيقة 89.

ويبحث نيمار (29 عاما) عن لقبه الكبير الأول مع المنتخب البرازيلي. كان قد تميّز بهدف وتمريرة حاسمة في المباراتين الأخيرتين لـ"أوريفيردي" في تصفيات مونديال قطر 2022 ضد الاكوادور والباراغواي، حيث تحلّق البرازيل في صدارة ترتيب المجموعة الموحدة بستة انتصارات من 6 مباريات.

ورفع نيمار رصيده إلى 67 هدفا دوليا في 106 مباريات، بفارق 10 أهداف عن الرقم القياسي البرازيلي للملك بيليه بطل العالم ثلاث مرات.

وتم انقاذ مصير البطولة في اللحظة الاخيرة، فبعد أن قرر الاتحاد القاري (كونميبول) سحب التنظيم من كولومبيا والارجنتين، الأولى بسبب الاحتجاجات العنيفة المناهضة للحكومة، والثانية بسبب تفشي فيروس كورونا، منح شرف تنظيمها إلى البرازيل التي تعاني بدورها من انتشار سريع للوباء.

وعارضت جهات عدة محلية اقامة البطولة في البرازيل، لكن المحكمة العليا أنهت الاستماع بشأن المطالبة بعدم اقامة البطولة، بتصويت ستة قضاة من اصل 11 لصالح اقامتها.

- مدرجات خالية -

وأقيمت مباراة البرازيل وفنزويلا أمام مدرجات خالية في ملعب ماني غارينشا في برازيليا بسبب بروتوكول كورونا.

استفادت البرازيل تماما من ظروف فنزويلا الكارثية التي افتقدت على الأقل ثمانية لاعبين بعدما جاءت نتائج اختباراتهم إيجابية قبل المباراة بيوم واحد.

واستدعت فنزويلا 15 لاعبا احتياطيا، لكن أتيح لها سبعة لاعبين احتياطيين من أصل 12 بسبب النقص في اللاعبين المتوفرين.

قال قائد منتخب البرازيلي كازيميرو "النقاط الثلاث هامة. كان يجب أن نحقق بداية جيدة، بصرف النظر عن غيابات الخصم من عدمها".

وفي المجموعة الثانية عينها، فازت كولومبيا على الاكوادور 1-صفر في كويابا بهدف ملعوب لادوين كاردونا اثر ضربة حرة (42).

وتخوض البرازيل مباراتها المقبلة مع البيرو الخميس فيما تواجه فنزويلا كولومبيا. ويتأهل أول أربعة منتخبات من المجموعتين إلى ربع النهائي.

وكان بديهيا أن تتفوّق البرازيل، فحرم الحارس جويل غراتيرول مهاجم إيفرتون الإنكليزي ريشارليسون افتتاح التسجيل مطلع اللقاء وأهدر قلب الدفاع إيدر ميليتاو ثم أبعد الحارس كرة طائرة لدانيلو.

في المقابل، كانت فرص فنزويلا نادرة، كاد يعكّر في احداها خوسيه مارتينيس صفاء الدفاع البرازيلي.

وتقدّمت البرازيل في الدقيقة 24، عندما حوّل ريشارليسون ركنية نيمار، فوصلت إلى داخل المنطقة حيث كان ينتظرها ماركينيوس، فتعامل معها قائد باريس سان جرمان الفرنسي بنجاح مفتتحا التسجيل.

بعد الهدف، تابعت البرازيل ضغطها، وحصلت على فرصتين لافتتاح التسجيل عبر البديل أليكس ساندرو وريشارليسون، ثم عجز نيمار عن متابعة تسديدة لمهاجم مانشستر سيتي غابريال جيزوس.

لكن في الدقيقة 64، أسقط يوهان كومانا بخفة دانيلو داخل المنطقة، فحصلت البرازيل على ركلة جاء ترجمها نيمار لاعب سان جرمان دون عناء (64).

وقبل نهاية المباراة، صنع نيمار الهدف الثالث على الجهة اليسرى، عندما لعب عرضية مقشرة لغابيغول تابعها بصدره في المرمى الخالي (89).

وقال ماركينيوس صاحب الهدف الأول "عرفنا أننا سنواجه كتلة دفاعية فنزويلية، لكن تسجيلنا في الشوط الأول ساعدنا ... وأجبر الهدف الأول الخصم على فتح اللعب".

وكانت البرازيل أحرزت لقب النسخة الأخيرة، بفوزها على أرضها أيضا، على البيرو 3-1 في المباراة النهائية، عندما غاب نيمار بداعي الإصابة.

© 2021 AFP