الدوري الأميركي للمحترفين: تراي يتألق ليمنح أتلانتا التعادل أمام فيلادلفيا

أعاد تراي يونغ مع تسجيله 25 نقطة و18 تمريرة حاسمة، فريقه أتالانتا هوكس إلى السكة الصحيحة مانحاً إياه الفوز 103-100 ليفرض التعادل على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز في المباراة الرابعة بينهما في سلسلة مواجهات نصف النهائي الفاصلة في "بلاي أوف" المنطقة الشرقية

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لوس انجليس (أ ف ب)

أعاد تراي يونغ مع تسجيله 25 نقطة و18 تمريرة حاسمة، فريقه أتالانتا هوكس إلى السكة الصحيحة مانحاً إياه الفوز 103-100 ليفرض التعادل على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز في المباراة الرابعة بينهما في سلسلة مواجهات نصف النهائي الفاصلة في "بلاي أوف" المنطقة الشرقية.

وسجل يونغ ثمانية من أصل 26 تسديدة إلى جانب ثلاث رميات ثلاثية، لكنه تلقى دعماً كبيراً من زملائه إذ أنهى الخمسة الأساسيون المباراة بأرقام مزدوجة لفرض التعادل 2-2 في السلسلة.

وتمكن يونغ، الذي سجل 18 تمريرة حاسمة وعادل الرقم القياسي الأعلى له في مسيرته، من الإفلات من رقابة أخصائي الدفاع في فيلادلفيا بن سيمونز الذي كُلّف بمراقبته.

واحتل سيمونز المركز الثاني هذا العام في التصويت على أفضل مدافع في الدوري للموسم الأخير، والذي فاز به لاعب يوتا جاز الفرنسي رودي غوبرت.

وتمكن هوكس الذي أنهى الموسم المنتظم خامساً، من سد فارق 15 نقطة كان تقدم بها سيكسرز في الشوط الأول، ثم تبادل التقدم مع فيلادلفيا على مدى فترة المباراة، غير أنه تمكن من خطف الفوز، قبل المباراة الخامسة مساء الأربعاء.

وإلى جانب يونغ، سجل الصربي بوغدان بوغدانوفيتش 22 نقطة، فيما أنهى جون كولينز المباراة مع 14 نقطة و12 مرتدة، وكلينت كابيلا مع 12 نقطة و13 مرتدة.

وعلى المقلب الآخر، سجل توبياس هاريس 20 نقطة وجويل إمبيد 17 نقطة و21 متابعة لسيكسرز الذي تأخر 54-38 في الشوط الثاني.

وسجل سيمونز 11 نقطة و12 متابعة وتسع تمريرات حاسمة وصدتين.

وخاض إمبيد، الذي بلغ معدل تسجيله 35,3 نقطة و10,3 متابعات و4,7 تمريرات حاسمة خلال المباريات الثلاث الأولى من هذه السلسلة، وهو يعاني من تمزق في الغضروف المفصلي الأيمن.

وفي مباراة أخرى، سجل كوهي ليونارد وبول جورج 62 نقطة ليقودا لوس أنجليس كليبرز إلى الفوز 118-104 على يوتا جاز في المباراة الرابعة من سلسلة المواجهات الإقصائية في نصف نهائي المنطقة الغربية.

وسجل ليونارد وجورج 31 نقطة لكل منهما، وأضاف جورج تسع متابعات ليفرض كليبرز التعادل 2-2 على يوتا.

© 2021 AFP