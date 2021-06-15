المملكة المتحدة تعلن التوصل إلى اتفاق تجاري مع أستراليا لما بعد بريكست

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خلال محادثات مع نظيره الاسترالي سكوت موريسون خلال اجتماع في مقر الحكومة في لندن في 15 حزيران/يونيو 2021

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لندن (أ ف ب)

أعلنت المملكة المتحدة الثلاثاء التوصل إلى اتفاق تجاري مع أستراليا لمرحلة ما بعد بريكست، وصفته الحكومة البريطانية بأنه "تاريخي".

وهذا أول اتفاق تتوصل إليه لندن ولم يكن مجرد تجديد لاتفاق موجود أو تكييف لاتفاقات مبرمة أصلاً بين الاتحاد الأوروبي ودول أخرى، بحسب ما جاء في بيان صادر عن رئاسة الوزراء البريطانية.

اتفق رئيس الوزراء بوريس جونسون على الخطوط الرئيسية مع نظيره الاسترالي سكوت موريسون مساء الاثنين في لندن. ومن المتوقع أن يُنشر الاتفاق في الأيام القليلة المقبلة وسيحتاج بعد ذلك إلى التوقيع عليه.

بموجب الاتفاق، سيُسمح لجميع البضائع البريطانية بالدخول إلى أستراليا معفاة من الرسوم الجمركية وسيستفيد منه قطاع السيارات وصناعة الويسكي الاسكتلندية والبسكويت وأنواع السيراميك.

بلغ حجم التجارة بين البلدين 13,9 مليار جنيه إسترليني عام 2020. وقال البيان إن الاتفاقية تضمنت أيضًا حماية المزارعين البريطانيين الذين عبروا عن قلقهم بشأن منافسة المنتجات الأسترالية مثل لحوم البقر والغنم التي تحكمها معايير صحية أكثر مرونة.

ويضع الاتفاق حدًا للواردات إلى الأراضي البريطانية المعفاة من الرسوم الجمركية مدة 15 عامًا ولا سيما من خلال نظام الحصص.

وتريد الحكومة من جهة ثانية مساعدة المنتجين الزراعيين البريطانيين في العثور على منافذ تصدير أخرى بما في ذلك منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وتأمل لندن أن تفتح هذه الاتفاقية مع أستراليا الأبواب بسهولة أكبر للانضمام إلى معاهدة التجارة عبر المحيط الهادئ التي تضم 11 دولة في أميركا وآسيا وسمحت للمملكة المتحدة في أوائل حزيران/يونيو ببدء إجراءات الانضمام إلى هذه المنطقة الواسعة للتجارة الحرة.

أبرمت المملكة المتحدة اتفاقيات تجارية مع الاتحاد الأوروبي واليابان وتجري محادثات مع الهند ونيوزيلندا. ومن المقرر إجراء مفاوضات مع كندا والمكسيك.

وما زالت لندن تتوقع التوصل إلى اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة على الرغم من أن التقدم يبدو ضئيلًا في الوقت الحالي. ولم يرد ذكر ذلك في تقارير الاجتماع بين بوريس جونسون والرئيس الأميركي جو بايدن يوم الخميس عشية اجتماع مجموعة السبع في كورنوال بجنوب غرب إنكلترا.

© 2021 AFP