بكين تؤكد عدم وجود مستوى إشعاعي "غير طبيعي" حول محطة تايشان

بيتر باركس ا ف ب/ارشيف

المحطة النووية في تايشان في غوانغدونغ خلال إنشائها في 10 كانون الاول/ديسمبر 2013

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بكين (أ ف ب)

قالت بكين الثلاثاء إنه لم يطرأ أي تغيير على مستويات الإشعاع في محطة تايشان للطاقة النووية في جنوب الصين، بعد أن قالت شركة التشغيل الفرنسية إنها تعمل على حل مشكلة مرتبطة بتراكم الغازات داخل مفاعل فيها.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية تشاو ليجيان "لا يوجد ما هو غير طبيعي في مستويات الإشعاع حول محطة الطاقة النووية، والسلامة مضمونة".

ذكرت محطة سي أن أن الأميركية في وقت سابق أن الحكومة الأميركية بصدد تقييم تقرير عن تسرب في المحطة الصينية في مقاطعة قوانغدونغ المكتظة بالسكان بعد أن حذرت شركة فراماتوم الفرنسية من "تهديد إشعاعي وشيك".

وقالت فراماتوم في بيان تلقته فرانس برس إنها "تساعد على حل مشكلة في أداء" المحطة، لكن وفقًا "للبيانات المتاحة، تعمل المحطة ضمن معايير السلامة".

وقالت شركة كهرباء فرنسا التي تملك الحصة الأكبر في فراماتوم في بيان إنها طلبت عقد اجتماع استثنائي لمجلس إدارة محطة الكهرباء.

بدأ تشغيل محطة تايشان في عام 2018 وكانت أول محطة في العالم تقوم بتشغيل مفاعل من الجيل التالي من المفاعل الأوروبي المضغوط المصمم ليعمل بالماء المضغوط والذي تأخر إطلاقه لسنوات في مشاريع أوروبية مماثلة في بريطانيا وفرنسا وفنلندا.

توجد حاليًا وحدتان لإنتاج الطاقة تعملان بمفاعل أوروبي مضغوط في المحطة في مدينة تايشان القريبة من الساحل الجنوبي لمقاطعة قوانغدونغ وهونغ كونغ.

وأضاف تشاو الثلاثاء أن "محطات الطاقة النووية الصينية حافظت على سجل تشغيل جيد، ولم تقع حوادث تؤثر على البيئة والصحة العامة".

قالت الشركة الصينية المشغلة لمحطة الطاقة وهي مجموعة الطاقة النووية العامة الصينية المملوكة للدولة في بيان الأحد إن "المؤشرات البيئية لمحطة تايشان للطاقة النووية والمناطق المحيطة بها طبيعية"، من دون الإشارة إلى أي حادث في المحطة.

© 2021 AFP