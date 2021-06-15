غارات جوية إسرائيلية على أهداف عدّة في قطاع غزة

محمود همص ا ف ب/ا ف ب

متظاهر فلسطيني يرمي جسما حارقاً باتجاه جنود إسرائيليين خلال تظاهرة شرقي مدينة غزة على الحدود بين القطاع والدولة العبرية في 15 حزيران/يونيو 2021.

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غزة (الاراضي الفلسطينية) (أ ف ب)

شنّ سلاح الجوّ الإسرائيلي ليل الأربعاء-الخميس غارات جوية استهدفت مواقع عدّة في قطاع غزة بعد إطلاق بالونات حارقة من القطاع الفلسطيني المحاصر باتّجاه الدولة العبرية، بحسب ما أفادت مصادر أمنية وكالة فرانس برس.

وأوضحت المصادر أنّ الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت موقعين للتدريب تابعين لكتائب عزّ الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أحدهما في مدينة خانيونس في جنوب القطاع والآخر جنوبي مدينة غزة، في حين لم يبلّغ في الحال عن وقوع إصابات.

وأتى القصف الإسرائيلي بعد إطلاق بالونات حارقة من قطاع غزة باتجاه المستوطنات الإسرائيلية على الحدود بين الجانبين.

وأبلغت خدمة الإطفاء والإنقاذ في جنوب إسرائيل عن عشرين حريقاً اندلعت على الحدود مع غزة.

كما أتى القصف بعد انتهاء "مسيرة الأعلام" التي شارك فيها أكثر من ألف متظاهر من اليمين المتطرف في القدس الشرقية وسط انتشار أمني كثيف، في تظاهرة لم تتخلّلها صدامات كانت تخشى الحكومة الإسرائيلية وقسم من المجتمع الدولي اندلاعها.

وقرّرت الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة نفتالي بينيت السماح بتنظيم المسيرة وذلك بعد يومين فقط على نيلها ثقة الكنيست، وهي عدّلت مسارها لتجنّب أي صدامات مع الفلسطينيين.

وليل الأربعاء اعتبرت حركة حماس أنّ "مواقف المقاومة الفلسطينية الشجاعة، وقراراتها الحاسمة هي التي أجبرت الاحتلال الإسرائيلي على تغيير مسار ما يسمى مسيرة الأعلام بعيداً عن المسجد الأقصى المبارك".

وتُعرف التظاهرة باسم مسيرة الأعلام احتفالًا بإعلان إسرائيل القدس عاصمة موحّدة لها إثر احتلالها وضمّها عام 1967 ويشارك فيها عادة عشرات الآلاف وتصل إلى القدس الشرقية المحتلة وتمر بمحاذاة وداخل أسوار المدينة القديمة وفي السوق الرئيسي وفي الحي الإسلامي ويتخللها استفزاز لسكّانها مما يثير غضب الفلسطينيين.

وكان من المقرّر أن تجري المسيرة في 10 أيار/مايو في ظل توتر شديد مع تنظيم تظاهرات في حي الشيخ جرّاح حيث تواجه عائلات فلسطينية خطر إخراجها من منازلها لصالح جمعيات استيطانية، وصدامات بين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في باحة المسجد الأقصى.

غير أنه تم إلغاؤها مع إطلاق حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة دفعة من الصواريخ يومها على الأراضي الإسرائيلية تضامنا مع الفلسطينيين في القدس الشرقية.

وأشعل القصف الصاروخي الذي تلاه ردّ قوي من إسرائيل حرباً استمرت 11 يوما بين حركة حماس وإسرائيل أسفرت عن مقتل 260 فلسطينياً في قطاع غزة بينهم أطفال وفتية ومقاتلون، و13 قتيلاً في إسرائيل بينهم طفل وفتاة وجندي.

© 2021 AFP