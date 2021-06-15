كوبا أميركا: هدف جميل لميسي لا يكفي الأرجنتين لتخطي تشيلي

ماورو بيمنتل ا ف ب

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ريو دي جانيرو (أ ف ب)

سجّل ليونيل ميسي هدفا جميلا من ضربة حرّة لم يكن كافيا لتجنيب الأرجنتين التعادل مع تشيلي 1-1، الاثنين في بطولة كوبا أميركا 2021 في كرة القدم في ريو دي جانيرو.

ومنح نجم برشلونة الإسباني فريقه تقدما مستحقا بعد نحو نصف ساعة على بداية المباراة، لكن إدواردو فارغاس عادل لتشيلي مطلع الشوط الثاني، متابعا ركلة جزاء لزميله أرتورو فيدال صدها الحارس إيميليانو مارتينيس.

وبرغم سيطرة الأرجنتين على مباراة اتسمت بالخشونة، تحسّر ميسي قائلا "لم نكن هادئين، لم نسيطر على الكرة".

لكن مدربه ليونيل سكالوني رأى الأمور بطريقة مختلفة "استحقنا الفوز، لكن في النهاية تعادلنا. بجميع الأحوال نحن في بداية بطولة صعبة كثيرا".

وقبل بداية المباراة ضمن المجموعة الأولى التي تشهد مواجهة الباراغواي وبوليفيا في وقت لاحق، تم تكريم اسطورة الأرجنتين دييغو مارادونا الذي توفي في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي عن 60 عاما اثر متاعب صحية، برغم أن مدرجات ملعب نلسون سانتوس في ريو دي جانيرو كانت خالية من الجماهير بسبب القيود المفروضة لعدم تفشي فيروس كورونا.

وتم انقاذ مصير البطولة في اللحظة الاخيرة، فبعد أن قرر الاتحاد القاري (كونميبول) سحب التنظيم من كولومبيا والارجنتين، الأولى بسبب الاحتجاجات العنيفة المناهضة للحكومة، والثانية بسبب تفشي فيروس كورونا، منح شرف تنظيمها إلى البرازيل التي تعاني بدورها من انتشار سريع للوباء.

وعارضت جهات عدة محلية اقامة البطولة في البرازيل، لكن المحكمة العليا أنهت الاستماع بشأن المطالبة بعدم اقامة البطولة، بتصويت ستة قضاة من اصل 11 لصالح اقامتها.

© 2021 AFP