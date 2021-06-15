فيل نوبل تصوير مشترك/ا ف ب

ليفربول يحصل على الضوء الاخضر لتوسيع ملعب أنفيلد حتى 61 الف مقعد

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لندن (أ ف ب)

حصل نادي ليفربول الانكليزي لكرة القدم الثلاثاء على الضوء الاخضر لتوسيع ملعب "أنفيلد" بنحو سبعة آلاف مقعد، ما سيرفع سعته الاستيعابية لأكثر من 61 ألف متفرج، حيث من المتوقع ان ينتهي في العام 2023.

صوت مخططو مجلس المدينة لصالح إعادة تطوير مدرّج "أنفيلد رود"، على الرغم من المخاوف التي أعرب عنها السكان والمجموعات البيئية حول التأثير على منتزه "ستانلي بارك" المجاور.

وقال المدير العام في النادي أندي هيوز "إنها لحظة هامة جدًا في مسعانا للإتيان بالمزيد من المشجعين الى أنفيلد".

كما أعلن بطل انكلترا 2019 أنه سيضع حواجز حديدية للحفاظ على سلامة المشجعين في منطقتين من الاستاد على أساس تجريبي لمدة 12 شهرًا.

في مدرّجي "كوب" و"أنفيلد رود"، سيتم تحديث إجمالي 7800 مقعد خلال الفترة التجريبية، والتي ستبدأ مع بداية الموسم المقبل.

وأكد النادي في بيان ان "مدرجات الملعب جميعها ستكون مخصصة للجلوس، والمناطق التي سيتم اختبارها بمقاعد جديدة وحواجز السلامة ليست مناطق وقوف آمنة".

أدت وفاة 96 مشجعًا لليفربول خلال نصف نهائي كأس انكلترا في ملعب هيلزبره في شيفيلد عام 1989 الى إعادة إصلاح شاملة لسلامة الملاعب في إنكلترا.

© 2021 AFP