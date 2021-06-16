الحوثيون ينفذون أحكاما بالإعدام في حق ثلاثة يمنيين بتهم القتل والاغتصاب

محمد حويس ا ف ب

عناصر أمنيون يحضرون رجلا سينفذ فيه حكم الإعدام بعد إدانته بقتل بناته الثلاث في ساحة التحرير في صنعاء في 16 حزيران/يونيو 2021

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صنعاء (أ ف ب)

نفذت السلطات التابعة للمتمردين الحوثيين الأربعاء أحكاما بالإعدام في حق ثلاثة يمنيين رميا بالرصاص بينهم رجل أقدم على قتل بناته الثلاث، وسط العاصمة صنعاء، بحسب مراسل وكالة فرانس برس.

ووسط إجراءات أمنية مشددة، نفذ حكم الإعدام رميا بالرصاص في ميدان التحرير وسط صنعاء التي يسيطر عليها المتمردون، بحضور مئات من اليمنيين.

ونفذ الإعدام في حق يمني يدعى علي عبد الله النعيمي الذي قام بقتل بناته الثلاث بعد وضعهن في خزان مياه إثر خلاف مع والدتهن، وفي حق رجلين آخرين قاما باغتصاب طفل وقتله قبل التخلص من جثته.

وارتدى الرجال الثلاثة بدلة السجن الزرقاء وأطلق الرصاص الحي عليهم.

ويعود آخر إعدام علني في صنعاء إلى آب/اغسطس 2018 حيث أعدمت السلطات ثلاثة أشخاص بتهمة اغتصاب طفل وقتله، وقامت بتعليق جثثهم على رافعة وسط ميدان التحرير.

ويشهد اليمن منذ 2014 نزاعا داميا بين المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران والحكومة المعترف بها دولياً والمدعومة من التحالف العسكري بقيادة السعودية.

وخلّف النزاع عشرات آلاف القتلى ودفع نحو 80 في المئة من السكّان للاعتماد على الإغاثة وسط أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وفقاً للأمم المتحدة. وتسبّب كذلك بنزوح ملايين الأشخاص وتركَ بلداً بأسره على شفا المجاعة.

© 2021 AFP