الدوري الأميركي للمحترفين: صنز يخسر جهود كريس بول بسبب بروتوكولات كورونا (تقارير)

داستن برادفورد غيتي/غيتي عبر ا ف ب

كريس بول من فينيكس صنز فرحاً بعد تسجيله سلة أمام ناظري ويل بارتون من دنفر ناغتس، في 13 حزيران/يونيو 2021

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لوس انجليس (أ ف ب)

أفادت تقارير إعلامية الأربعاء أن كريس بول قد لا يكون متوفراً للمشاركة مع فينيكس صنز حين يبدأ الأخير سلسلة نهائي المنطقة الغربية من "بلاي أوف" دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، وذلك بسبب بروتوكولات فيروس كورونا.

وذكر موقعا "إي أس بي أن" و"ذي أثلتيك" الرياضيان أن بول يواجه احتمال الغياب لفترة "غير محددة" نتيجة إجراءات السلامة الصحية المطبقة في الدوري، لكن من دون تحديد إذا كان ابن الـ36 عاماً مصاباً بالفيروس أو كان على احتكاك بشخص مصاب.

وأشار "ذي أثلتيك" الى أن غياب بول عن صنز لن يكون طويلاً في حال كان ملقحاً ضد الفيروس.

ولعب بول دوراً أساسياً في تأهل صنز الى نهائي المنطقة الغربية من خلال تجريد لوس أنجليس ليكرز من اللقب بإقصائه من الدور الأول، قبل اكتساح دنفر ناغتس 4-صفر في الدور الثاني من الـ"بلاي أوف".

وينتظر صنز لمعرفة هوية منافسه في نهائي المنطقة، إذ يتعادل يوتا جاز مع لوس أنجليس كليبرز 2-2 في سلسلتهما، علماً أنه يتأهل الى الدور التالي الفريق الذي يسبق منافسه للفوز بأربع من أصل سبع مباريات ممكنة.

© 2021 AFP