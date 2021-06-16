تصفيات مونديال 2022: رئيس الاتحاد الرياضي العام السوري ينتقد معلول ويطالبه بالاستقالة 

مراسل ا ف ب

المدرب التونسي نبيل معلول في مباراة سوريا مع ايران في طهران في 30 آذار/مارس 2021

إعلان اقرأ المزيد

دمشق (أ ف ب)

انتقد فراس معلا رئيس الاتحاد الرياضي العام، أعلى سلطة رياضية في سوريا، مدرب منتخب كرة القدم التونسي نبيل معلول وطالبه بالاستقالة عقب الخسارة أمام الصين 1-3 الثلاثاء في الشارقة في الجولة الأخيرة من الدور الثاني للتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى مونديال 2022 وكأس آسيا 2023.

وبالرغم من صدارة سوريا للمجموعة الأولى وتأهلها إلى نهائيات كأس آسيا وإلى الدور الثالث الحاسم للتأهل إلى مونديال قطر 2022، إلا أن معلا انتقد مستوى المنتخب في تصريح لوكالة فرانس برس "أطالب نبيل معلول بالاستقالة فهو لم يقدم أي إضافة للمنتخب".

وكان معلا صرح لإذاعة شام اف ام بأن استمرار معلول "هي مسؤولية اتحاد كرة القدم....وهناك تجاهل لبعض اللاعبين ومعلول لا يستحق المبالغ المالية".

وكان اتحاد الكرة السوري تعاقد مع معلول لموسمين في آذار/مارس 2020 مقابل مليون يورو، على أن يتم دفع 280 الف يورو عند توقيع العقد والباقي على دفعات تصل إلى ثلاثين ألف يورو شهريا، مع إضافات اخرى، منها علاوة قدرها 83 الف يورو عند تأهل المنتخب للمرحلة التالية من التصفيات المزدوجة، و10% من مكافأة التأهل التي يحصل عليها الاتحاد السوري من الاتحاد الدولي (فيفا) بحال تأهله إلى المونديال.

بيد أن اتحاد الكرة السوري عجز عن دفع رواتب معلول المتراكمة، بسبب الحجز على أمواله المجمدة في الاتحادين الدولي والآسيوي تنفيذا لعقوبات قيصر.

وكان معلول تولى تدريب منتخب سوريا خلفا للمدرب المحلي فجر إبراهيم الذي حقق خمسة انتصارات متتالية في التصفيات المزدوجة، وترك لمعلول استكمال التصفيات في المباريات المتبقية أمام المالديف وغوام والصين.

من جهة ثانية، أثارت تغريدة موحدة أطلقها عدد من لاعبي المنتخب، على غرار محمود المواس واسامة أومري وعمرو الميداني ومارديك مردكيان وابراهيم عالمة، على صفحاتهم الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي جدلا عقب الخسارة امام الصين وجاء فيها "رح نبقى ضحية صراعات مبروك التأهل"، دون الإشارة إلى ماهية هذه الصراعات.

© 2021 AFP