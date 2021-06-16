سيرخيو راموس يغادر ريال مدريد بعد 15 موسماً بقميص النادي الملكي (نادي)

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فرحة قائد ريال مدريد سيرخيو راموس بعد تسجيله في مرمى أوساسونا في الدوري الإسباني، في 9 شباط/فبراير في بامبيلوني

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مدريد (أ ف ب)

أعلن نادي ريال مدريد الاسباني لكرة القدم الأربعاء أن مدافعه الدولي وقائده سيرخيو راموس سيغادر صفوفه بعدما أمضى 15 موسماً في الدفاع عن ألوان النادي الملكي.

ويعتبر راموس (35 عاماً) الذي ينتهي عقده مع ريال في 30 حزيران/يونيو الحالي، أيقونة النادي الملكي منذ أن انضم إليه في عام 2005، وقاده لاحراز لقب مسابقة دوري أبطال أوروبا أربع مرات ولقب الدوري المحلي 5 مرات.

وأفاد ريال في بيان "سيغادر سيرخيو راموس ريال مدريد وغدا (الخميس) سيتم توديعه في مؤتمر صحافي" بحضور رئيس النادي فلورنتينو بيريس.

وأضاف "لقد اتخذ القرار. حاول (المدرب الإيطالي) كارلو أنشيلوتي اقناعه، ولكن راموس أراد شيئا جديداً".

وأنهى بيان ريال أشهر عدة من التكهنات حول مستقبل قائده وامكانية تجديد عقده، حيث ذكرت وسائل إعلام محلية أن نادي العاصمة اقترح التجديد لمدة عام إضافي مع تقليص راتبه بنسبة 10 في المئة، فيما كان المدافع يرغب بالتجديد لمدة عامين.

ولم يتم الإعلان عن الوجهة المستقبلية لراموس في البيان.

وعانى راموس في الموسم المنصرم من كثرة الاصابات وتحديداً في فخذه الأيمن وربلة الساق اليسرى وكوفيد-19 وأخيرًا في العضلة الخلفية لفخذه الايسر، ولم يخض سوى 5 مباريات منذ بداية 2021.

ولعب راموس طيلة الموسم المنصرم 21 مباراة في مختلف المسابقات، وهو أدنى عدد له من المباريات خلال 15 موسماً قضاها في رحاب النادي.

وكان راموس في قائمة اللاعبين للمباراة الاخيرة لريال أما فياريال في "الليغا"، لكنه اكتفى من دون أن يلعب بمشاهدة خسارة فريقه للقب الدوري المحلي لصالح جاره اللدود أتلتيكو.

وانتقل القائد الأبدي لريال إلى ملعب "سانتياغو برنابيو" في عام 2005 قادماً من إشبيلية، فارضاً نفسه كأحد أنجح اللاعبين في تاريخ النادي حيث تعدت أهدافه المئة برغم انه يلعب في الدفاع.

وخسر راموس مركزه في المنتخب الوطني حيث كان أبرز الغائبين عن نهائيات كأس أوروبا 2020 بعد استبعاده المفاجئ عن القائمة النهائية المشاركة حالياً في البطولة القارية المؤجلة من الصيف الماضي بسبب فيروس كورونا.

ويحمل راموس الرقم القياسي لعدد المباريات الدولية مع "لا روخا" حيث لعب 180 مباراة، وسجل 23 هدفاً، وهو ثامن أفضل هداف في تاريخ المنتخب.

دافع عن ألوان اسبانيا في أربعة مونديالات و3 نهائيات لكأس أوروبا. كما لعب دوراً بارزاً في فوز المنتخب بمونديال 2010 في جنوب إفريقيا وبالبطولة القارية عامي 2008 و2012.

© 2021 AFP